Au début du mois, Creality célébrait ses 9 années d'activité avec un événement dédié et profitait de l'occasion pour dévoiler ses futurs modèles. On découvrait ainsi la gamme K1 avec des imprimantes FDM rapides sous une version modifiée de Klipper, une nouvelle génération de scanners 3D avec CR-Scan Ferret, mais aussi la Nebula Pad, et la marque évoquait rapidement la nouvelle gamme d'imprimantes LCD Halot Mage.

Deux modèles ont été annoncés avec la Halot Mage et la Halot Mage Pro, les deux offrant des prestations bien différentes malgré quelques points communs.

Les deux machines proposent ainsi une technologie LCD déjà bien connue des particuliers. Le système est assez simple : un projecteur UV éclaire le fond d'un bac transparent rempli de résine photosensible. Un écran LCD vient s'intercaler entre les deux pour masquer les zones à ne pas polymériser. Les couches s'enchainent ensuite jusqu'à la création du modèle en 3D sur un plateau qui progresse vers le haut. La définition et la précision de ces machines sont définies par la qualité et la définition de l'écran qui sert à masquer le projecteur UV.

La gamme Halot Mage propose, pour ses deux machines, un écran de 10,3 pouces de diagonale en définition 8K et en monochrome pour des rendus plus nets et précis.

La vitesse d'impression quant à elle dépend de la technologie adoptée par le projecteur UV : plus il est puissant et la lumière homogène, plus la polymérisation est précise et rapide. Le déplacement du plateau, qui permet à la résine non polymérisée de revenir sous la pièce pour la prochaine couche, est également un vecteur de la vitesse d'impression, dans une moindre mesure toutefois.

Creality a travaillé à accélérer les temps d'impression pour limiter d'une part les risques d'échec, et d'autre part pour limiter la pollution de l'air avec des impressions trop longues, tout en proposant un volume d'impression plus grand.

Halot Mage : plus rapide et plus précise

La Halot Mage propose ainsi des impressions de 228x128x230 mm avec une vitesse de 40 mm par heure (comprenez 40 mm de hauteur de pièce à l'heure, puisque peu importe le pourcentage de remplissage du plateau, le temps d'impression est défini par le nombre de couches).

Avec son écran 8K en 7680x4320 pixels, la Halot Mage propose une résolution de 29,7microns en XY, soit le double de précision d'une machine 4K. Cela permet d'obtenir plus de détails et de précision sur les pièces y compris les plus petites.

Elle profite aussi d'une source lumineuse "intégrale" : le projecteur n'est pas directement dirigé vers le fond du bac à résine, mais passe par divers jeux de miroirs pour proposer une diffusion uniforme. Par ailleurs, le projecteur en lui-même dispose de la technologie Matrix Light, soit un réseau de plusieurs sources lumineuses.

La Halot Mage propose une connexion USB pour la prise en charge des fichiers, ainsi qu'un capot sur charnière permettant un accès simplifié au plateau.





Halot Mage Pro : toujours plus d'options

La Halot Mage Pro de son côté profite d'un lot d'améliorations bien senties.

On y retrouve également l'écran de 10,3 pouces monochrome en 8K, mais la vitesse d'impression annoncée passe à 170 mm/s grâce à une source lumineuse dite "Integral Light Source 3.0" qui mise sur un système Matrix LED plus puissant combiné à un réseau avancé de miroirs.

La connectique est plus évoluée avec la possibilité d'imprimer depuis des fichiers stockés sur une clé USB, mais aussi en Ethernet, WiFi et directement depuis le Creality Cloud. On y trouve également un purificateur d'air au charbon actif directement dans l'enceinte, qui vise à capter les odeurs de résine pour limiter l'inconfort dans la pièce où réside la machine.

On y trouve également un système de pompe à résine qui permet de recharger automatiquement le bac lors des impressions les plus longues, et de récupérer la résine en fin d'impression pour un nettoyage et une manipulation facilités.

Proposée officiellement à 439 €, vous pourrez trouver actuellement la Halot Mage sur le site de Creality au prix réduit de 419 €. Pas encore disponible, la Halot Mage Pro sera proposée prochainement au prix officiel de 649 €.