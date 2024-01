Puisque Android lui est devenu inaccessible après les restrictions commerciales imposées par les Etats-Unis depuis 2019, le groupe Huawei a fait le choix de se doter de son propre système d'exploitation mobile baptisé HarmonyOS.

L'OS mobile vise à faire fonctionner ses smartphones avec les propres services mobiles de Huawei (au lieu des services GMS de Google) mais aussi à faciliter les interactions avec les nombreux objets connectés de son écosystème.

A ses débuts, Huawei avait maintenu l'accès aux applications mobiles Android afin de laisser du temps aux développeurs pour se familiariser avec le nouvel OS qui doit s'inviter dans les smartphones mais aussi dans divers gadgets comme des montres connectées ou dans des Smart TV.

HarmonyOS Next, l'étape ultime pour un OS purement chinois

Maintenant que le système des installé depuis plusieurs années dans les smartphones de Huawei, et puisque les relations avec les Etats-Unis ne vont pas mieux, il est temps de passer à la phase suivante : se débarrasser des derniers liens avec Android.

La firme vient d'officialiser HarmonyOS Next, la nouvelle évolution de son OS mobile qui ne fait plus appel aux applications mobiles Android, remplacées par un catalogue d'applications HarmonyOS.

Le nouvel OS mobile prétend avoir un coeur plus performant qu'Android et Linux sur certains aspects, dont de l'utilisation de la mémoire. L'interface reste quant à elle très inspirée de ce qui se fait sur Android et iOS avec des jeux d'icônes colorées, un système de widgets et un centre de contrôle pour gérer toutes les fonctionnalités.

HarmonyOS pourra-t-il être le troisième OS mondial ?

Si HarmonyOS Next est officialisé, la version finalisée pour le grand public ne sera pas lancée avant la fin de l'année. Cela laisse plusieurs trimestres aux développeurs pour proposer des applications natives au format HAP (Huawei Ability Package) plutôt qu'avec les conteneurs APK utilisés sur Android.

Comme Android dispose du projet AOSP (Android Open Source Project), HarmonyOS Next devrait disposer d'une version open source utilisable par des entreprises tierces pour équiper leurs propres produits.

On le voit, l'écoystème HarmonyOS commence à prendre forme et peut s'appuyer sur l'immense marché mobile chinois (et les marchés internationaux ensuite) pour espérer constituer une alternative à l'indéboulonnable couple Android / iOS.

Le gouvernement chinois est sans doute satisfait de pouvoir compter sur un OS mobile conçu localement et qui lui permette de se passer des systèmes d'exploitation occidentaux accusés de tous les maux et dont il est recommandé de se passer dans les agences gouvernementales.