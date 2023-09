Comme la Russie, la Chine semble vouloir interdire l'usage de l'iPhone au bureau et lors des réunions de travail chez ses fonctionnaires et dans ses agences gouvernementales par crainte d'espionnage.

Il pourrait s'agir d'une première mesure visant à écarter Apple progressivement du marché chinois en réponse aux restrictions commerciales touchant de nombreuses entreprises chinoises de l'industrie électronique depuis 2019.

Voulant freiner la capacité de la Chine à rattraper son retard technologique, les USA ont mis en place un cadre de verrouillage et de surveillance de l'utilisation des technologies d'origine US, empêchant toute progression et maintenant le pays sur des noeuds de gravure élevés incompatibles avec la production de puces avancées pour des systèmes militaires ou de recherche stratégique.

Apple cible parfaite ?

L'embargo fonctionne plus ou moins bien, comme en témoigne le lancement des derniers smartphones Huawei avec à bord des puces gravées en 7 nm, ce qui pourrait déclencher un durcissement des mesures déjà en place.

De son côté, la Chine a moins de moyens de pression mais elle a commencé à réagir en limitant les exportations de matériaux stratégiques pour l'industrie des semi-conducteurs, comme le gallium et le germanium, et a ciblé quelques entreprises nord-américaines en lançant des investigations renforcées au nom de sa sécurité nationale.

S'attaquer à Apple est à la fois hautement symbolique et un moyen de toucher significativement une entreprise US emblématique qui tire un cinquième de ses revenus du marché chinois.

Inquiétude et baisse en bourse

La perspective de la réduction, voire de la perte, de cette manne financière inquiète les investisseurs, ce qui a fait plonger le cours en Bourse du géant de Cupertino. La firme a ainsi perdu quelque 200 milliards de dollars de capitalisation boursière en quelques jours, rapporte l'Associated Press.

Les Etats-Unis ont encore étendu le champ des mesures restrictives ces derniers mois, bloquant les exportations de mémoire, de GPU et de composants dédiés qui pourraient être utilisés pour développer et animer des intelligences artificielles en Chine.

Il reste à voir comment ces incertitudes chinoises vont impacter les ventes de la prochaine série iPhone 15 qui doit être présentée le 12 septembre prochain, dans un contexte déjà compliqué pour les ventes de smartphones avec une année 2023 qui s'annonce comme la plus faible depuis 10 ans avant une légère amélioration l'an prochain.