On commence avec le haut-parleur Bluetooth Loewe We. HEAR Pro.

Son son stéréo puissant couvre une plage de fréquences de 50 Hz à 20 000 Hz avec un niveau de pression acoustique de 88 dB.

Résistant aux éclaboussures et à la poussière grâce à sa certification IPX6, il offre une fonction de multipairing, permettant de se connecter à plusieurs appareils simultanément.

Profitez d'une autonomie allant jusqu'à 24 heures, et grâce à la technologie de chargement rapide, il se recharge en seulement 2 heures avec des adaptateurs USB-C PD compatibles. De plus, sa batterie externe intégrée permet de recharger votre téléphone.

Le haut-parleur portable Loewe We. HEAR Pro est proposé en ce moment en noir à 210 € au lieu de 269 € (prix officiel), soit une remise de 22 % sur Amazon.





D'autres remises intéressantes sont disponibles en ce moment, à savoir :

Pack Samsung Galaxy A35 5G 128 Go Bleu Nuit + Coque transparente + Verre trempé à 329 € soit -17% (6,6’’ Super AMOLED 120Hz, capteur principal 50MP avec stabilisation optique, IP67, charge rapide 25W...)

Et ne ratez pas non plus nos autres bons plans de la journée avec :