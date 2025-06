Le standard HDMI évolue pour répondre aux besoins grandissants de transferts de données audio et vidéo entre les équipements. En janvier dernier, lors du salon CES 2025 de Las Vegas, le HDMI Forum avait levé le voile sur la prochaine spécification HDMI 2.2.

Elle vise à suivre les évolutions techniques et apporter des réponses en termes de débits et de synchronisation des données. Par rapport au HDMI 2.1 supportant 48 Gbps, la nouvelle norme HDMI pourra aller jusqu'à 96 Gbps, dépassant le standard concurrent DisplayPort 2.1 (80 Gbps).

Débit doublé, synchronisation améliorée

Il n'existe pas encore forcément d'applications nécessitant de tels débits mais elles finiront bien par arriver. Le standard HDMI permet d'aller bien au-delà du support 4K et 8K, qui pourront bénéficier de flux non compressés, en proposant des formats 12K@120 et 16K@60.

Un nouveau protocole LIP (Latency Indication Protocol) pour optimiser la synchronisation entre le son et l'image sur les ensembles de dispositifs, notamment dans le cas de configurations téléviseur et barre de son.

Pour profiter des débits à 96 Gbps, il faudra évidemment disposer d'un matériel compatible et d'un câble adéquat. Pour s'y retrouver, le HDMI Forum met en place une certification HDMI Ultra96 avec un logo pour identifier un câble HDMI 2.2 compatible.

Même connecteur HDMI, rétrocompatibilité assurée

La rétrocompatibilité reste par ailleurs maintenue. Ces nouveaux câbles resteront compatibles avec HDMI 2.1 si l'équipement ne supporte pas le nouveau standard, sans les débits améliorés et les optimisations de protocole, le connecteur lui-même restant le même.

Il faut donc maintenant attendre les premiers équipements (cartes graphiques, téléviseurs...) compatibles HDMI 2.2, ce qui ne devrait plus tarder maintenant que la norme est officiellement disponible.