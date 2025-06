Ce ne seront pas les seuls objets volants au-dessus des têtes des metalleux. En plus des gobelets, les festivaliers du Hellfest 2025 devront aussi lever les yeux pour apercevoir des drones. La préfecture de Loire-Atlantique vient d'officialiser, pour la troisième année consécutive, la surveillance du site par des aéronefs équipés de caméras. Un œil dans le ciel pour veiller sur l'enfer de Clisson.

Pourquoi le ciel du Hellfest sera-t-il sous surveillance ?

La raison est simple : la sécurité. Avec près de 240 000 visiteurs attendus sur quatre jours, le Hellfest est l'un des plus grands festivals d'Europe. Une telle concentration de personnes représente un défi majeur en matière de sécurité. La préfecture de Loire-Atlantique a donc pris un arrêté officiel pour autoriser la "captation, l'enregistrement et la transmission d'images" afin de protéger et de sécuriser l'événement et ses participants.

Concrètement, que vont faire ces drones ?

Le dispositif est très encadré. Les drones ne survoleront pas le site en permanence et n'importe où. L'autorisation est active du mercredi 18 juin à 15h jusqu'au lundi 23 juin à 15h, couvrant ainsi la totalité de la période du festival. Le survol est limité à des périmètres géographiques très précis sur les communes de Clisson, Gorges et Gétigné. Ces zones sont détaillées dans un document officiel consultable sur le site de la préfecture. Leur mission sera de fournir une vue d'ensemble pour anticiper et gérer les mouvements de foule et tout risque potentiel.

Est-ce une mesure nouvelle et exceptionnelle ?

Non, ce n'est plus une surprise. C'est la troisième année consécutive que ce dispositif de surveillance par drones est mis en place pour le Hellfest. Cette mesure tend à devenir une norme pour les événements de cette ampleur en France. La gestion de la sécurité des foules immenses, comme celle qui viendra applaudir Korn, Muse ou Linkin Park cette année, passe désormais par ces outils technologiques pour épauler les forces de l'ordre au sol.

En savoir plus



Cette surveillance est-elle légale ?

Oui. Elle est strictement encadrée par un arrêté préfectoral signé par le préfet de Loire-Atlantique. Ce document officiel définit les dates, les heures et les zones géographiques précises où la captation d'images est autorisée, conformément à la législation en vigueur sur l'usage des drones par les autorités.

Quelles sont les dates exactes du festival ?

Le Hellfest 2025, 18e édition du nom, se déroulera du jeudi 19 au dimanche 22 juin. La période de surveillance par drone est légèrement plus large, du 18 au 23 juin, pour couvrir les phases d'arrivée et de départ des festivaliers.

Suis-je filmé en permanence sur le site ?

Non. La surveillance par drone ne couvre que des périmètres géographiques spécifiques et non l'intégralité du site ou des communes concernées. Le but est d'avoir une vision d'ensemble sur les flux de personnes et les zones stratégiques, et non de filmer individuellement chaque festivalier.