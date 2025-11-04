C'est le jeu qui a sauvé la mise à Warner Bros. Games. Hogwarts Legacy, le RPG solo dans l'univers d'Harry Potter, est un triomphe commercial écrasant avec plus de 34 millions de copies vendues. Une suite est évidemment en développement.

Mais les dernières nouvelles ne sont pas bonnes. Loin de l'aventure narrative solo qui a fait son succès, la suite pourrait prendre un virage radical vers le multijoueur en ligne, façon jeu-service.

Quelles sont ces offres d'emploi qui sèment la panique ?

Le studio Avalanche Software recrute. Et les fiches de poste évoquent un tournant dans la licence. Pour un "Lead Designer", le studio cherche une expérience en "gameplay en monde ouvert" pour un "RPG multijoueur en ligne". D'autres offres mentionnent explicitement des compétences en "jeu-service" (live service) et même en "PvP".



Difficile d'être plus clair. Ces recrutements confirment que le studio travaille a minima sur des fonctionnalités en ligne, et au pire, sur une transformation complète en MMORPG.

Pourquoi ce changement de cap ?

La réponse tient en un mot : monétisation. Le monde des sorciers est incroyablement rentable, et les éditeurs comme Warner Bros. sont obsédés par les "jeux-service". Un jeu solo se vend une fois. Un jeu-service (MMO, free-to-play) rapporte de l'argent en continu via des Season Pass, des microtransactions et des cosmétiques.



Après l'échec cuisant de Suicide Squad, Warner veut capitaliser à fond sur sa licence la plus juteuse. Transformer Poudlard en un hub multijoueur est une tentation évidente pour optimiser les revenus.

Faut-il abandonner tout espoir d'une aventure solo ?

Pas encore, mais l'inquiétude est palpable. Le premier Hogwarts Legacy a séduit justement parce qu'il était une aventure solo, riche et narrative. Le public est très divisé. Le passage au "live service" fait craindre le pire : une histoire diluée, du "FOMO" (peur de rater un événement) et une expérience dénaturée.



Avalanche essaie de rassurer : les offres d'emploi insistent aussi sur la "narration interactive" et les "scénarios à embranchements". Il est possible que le jeu combine une forte composante solo avec des éléments en ligne, mais l'équilibre est fragile.

Foire Aux Questions (FAQ)

Hogwarts Legacy 2 est-il officiellement annoncé ?

Non, le jeu n'a pas été officiellement annoncé par Warner Bros. Games, mais son développement est un secret de polichinelle au vu du succès commercial massif du premier opus (plus de 34 millions de ventes).

Que signifient "jeu-service" et "MMORPG" ?

Un MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) est un jeu de rôle en ligne persistant, comme World of Warcraft. Un "jeu-service" (live service) est un jeu (pas forcément MMO) conçu pour générer des revenus sur le long terme via des mises à jour de contenu (souvent payantes, comme des Season Pass).

Les offres d'emploi confirment-elles ce virage ?

Elles le suggèrent très fortement. Cependant, il est fréquent que les studios recrutent pour des projets exploratoires ou des prototypes qui ne voient jamais le jour. Tant qu'il n'y a pas d'annonce officielle, la prudence reste de mise.