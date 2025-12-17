Le phénomène Hollow Knight: Silksong n'a pas fini de faire parler de lui. Après un lancement fracassant en septembre 2025 et plus de 7 millions d'exemplaires vendus, sans compter les millions de joueurs via le Game Pass, le studio australien Team Cherry a officialisé ce que toute la communauté attendait : une première extension est en route.

Baptisée "Sea of Sorrow", elle sera gratuite et débarquera en 2026, accompagnée d'une autre nouvelle de taille pour les adeptes du premier opus.

Quelle est la teneur de cette nouvelle extension "Sea of Sorrow" ?

L'annonce, faite via le site officiel du studio, confirme la sortie de cette première extension qui plongera l'héroïne Hornet dans un univers à thème nautique, promesse d'une ambiance sombre et poétique. Team Cherry a déjà teasé de nouvelles zones à explorer, des boss inédits à affronter et de nouveaux outils à maîtriser, le tout dans un arc narratif complet qui viendra enrichir l'aventure principale sans la bloquer.

Team Cherry Holiday Sign-off! Hollow Knight: Silksong - Sea of Sorrow revealed, the original Hollow Knight refreshed, and more!



Read the blog post here: https://t.co/qK3JrtAXC3 pic.twitter.com/IqKGsiJQfW — Team Cherry (@TeamCherryGames) December 16, 2025

Le plus surprenant reste son modèle économique : le DLC sera entièrement gratuit. C'est un geste fort pour remercier une communauté qui a porté le jeu vers des sommets inattendus, comme le souligne Team Cherry pour qui cet engouement reste une "motivation massive". Le studio avoue ne pas s'être attendu à un tel succès, qui a même fait planter les serveurs de plusieurs boutiques en ligne à sa sortie.

Le premier Hollow Knight est-il laissé pour compte ?

Loin de là. Team Cherry n'oublie pas ses racines et a profité de cette annonce pour révéler un autre projet majeur. Une version améliorée et optimisée du tout premier Hollow Knight est en développement actif pour la nouvelle console de Nintendo, confirmant ainsi l'engagement du studio sur le long terme envers l'ensemble de son œuvre.

Cette "Nintendo Switch 2 Edition" bénéficiera d'améliorations graphiques notables, avec une meilleure définition et un mode visant les 120 images par seconde. Et là encore, la générosité est de mise : la mise à niveau sera gratuite pour tous les possesseurs du jeu sur la première Switch. Les joueurs PC ne sont pas oubliés, avec un patch récent ajoutant déjà la prise en charge des écrans larges 16:10 et 21:9.

Quel est l'impact de ces annonces pour l'avenir de la licence ?

Ces annonces confirment une chose : la licence est plus vivante que jamais. Après avoir remporté le titre de meilleur jeu d'action-aventure en 2025, Hollow Knight: Silksong prouve que son succès n'était pas un simple feu de paille. Le studio capitalise sur cet engouement pour étendre son univers, avec une approche de développement décrite comme organique et guidée par le plaisir de créer.

Team Cherry semble adopter une philosophie rare, visant à créer des expériences qui peuvent coexister sans ordre chronologique imposé, laissant une grande liberté aux joueurs. Le studio a d'ailleurs lancé de nouvelles figurines chez Fangamer pour célébrer le casting de Silksong, montrant une volonté de développer la marque au-delà du simple jeu vidéo et de récompenser la fidélité de ses fans.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand sortira l'extension "Sea of Sorrow" ?

L'extension est prévue pour le courant de l'année 2026. Team Cherry n'a pas encore communiqué de date de sortie plus précise.

L'extension de Silksong sera-t-elle payante ?

Non, le studio a confirmé que l'extension "Sea of Sorrow" sera entièrement gratuite pour tous les possesseurs du jeu, en remerciement du soutien de la communauté.

Comment obtenir la version Switch 2 de Hollow Knight ?

La version Nintendo Switch 2 Edition sera disponible en 2026. Les joueurs possédant déjà le jeu sur la première Nintendo Switch recevront une mise à niveau gratuite pour en profiter sur la nouvelle console.