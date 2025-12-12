Le succès fulgurant de la console, avec plus de 10 millions d'unités vendues en à peine quatre mois, cache une véritable tempête économique. Une pénurie mondiale de mémoire vive frappe de plein fouet l'ensemble de l'industrie technologique, et Nintendo n'est absolument pas épargné.

La promesse d'un prix stable, prudemment évoquée par le PDG Shuntaro Furukawa, semble de plus en plus difficile à tenir face à la réalité du marché.

Quels chiffres révèlent l'ampleur du problème ?

Les données, rapportées par l'agence Bloomberg, vont toutes dans le même sens. En l'espace de trois mois seulement, le coût DRAM des 12 Go de mémoire vive intégrés à la console a littéralement explosé de 41 %. C'est une augmentation massive qui impacte directement la rentabilité de chaque machine vendue, forçant le constructeur à dépenser beaucoup plus pour obtenir les mêmes composants essentiels.

Et le problème ne s'arrête pas là. Le stockage interne de 256 Go, basé sur de la mémoire flash NAND, subit lui aussi une inflation notable de 8 %. Cette tendance à la hausse affecte l'ensemble de l'écosystème, y compris le prix potentiel des cartes de jeu physiques et des cartes microSD Express, rendant toute l'expérience potentiellement plus onéreuse pour le joueur.

Quelles sont les conséquences pour Nintendo sur les marchés financiers ?

Les marchés financiers, toujours très réactifs, ont sanctionné la nouvelle sans attendre. La valeur boursière de Nintendo a déjà chuté de 14 milliards de dollars depuis le début du mois de décembre. Cette correction brutale ramène la valeur de l'action à ses niveaux de mai 2025, juste avant le lancement pourtant triomphal de la Nintendo Switch 2, effaçant une partie des gains liés à son succès commercial.

Les investisseurs s'inquiètent principalement de l'érosion des marges, conséquence directe de la pénurie RAM. Si Nintendo décide d'absorber cette flambée des coûts sans la répercuter sur le prix de vente, ses bénéfices vont mécaniquement fondre. C'est un signal perçu comme très négatif qui met une pression considérable sur la direction de l'entreprise.

Une augmentation du tarif de la console est-elle vraiment inévitable ?

Le dilemme est total pour Nintendo. Soit le groupe maintient le prix de vente recommandé de 430 euros pour préserver la formidable dynamique commerciale et l'accessibilité de sa machine, au risque de voir ses marges bénéficiaires s'effondrer. Soit il prend la décision impopulaire d'appliquer une hausse prix, ce qui pourrait casser la dynamique d'un des lancements les plus réussis de son histoire.

De nombreux analystes, tout comme d'autres acteurs de l'industrie à l'image du constructeur Framework, estiment qu'une augmentation, même légère, est désormais presque inéluctable. La crise des composants devrait se poursuivre tout au long de l'année 2026, touchant également le marché des PC portables. Nintendo semble bel et bien pris dans un étau dont il sera difficile de s'extraire sans faire de compromis.

