Mercredi, Apple a quelque peu surpris en dévoilant une enceinte connectée HomePod de deuxième génération. Une version grand format pour la qualité audio dont la première itération n'avait pas rencontré le succès commercial, principalement en raison de son positionnement tarifaire.

Apple n'a pas corrigé la question du prix élevé avec le nouveau HomePod qui est proposé à 349 €, sans apporter d'évolution significative en matière de technologie audio. Il y a toutefois davantage de possibilités concernant les fonctionnalités et essentiellement dans le contexte de la maison connectée.

Un capteur de température et d'humidité dans le HomePod mini

L'intégration d'un capteur de température et d'humidité est une nouveauté, mais il s'avère qu'il était aussi caché dans le HomePod mini sorti en novembre 2020. S'il y avait déjà eu des indiscrétions à ce propos, c'est la première fois qu'Apple confirme un tel capteur dans le HomePod mini.

Sur le site d'Apple, il est désormais fait explicitement mention du capteur de température et d'humidité pour le HomePod mini. L'activation se fera dans le cadre d'une prochaine et proche mise à jour iOS 16.3.

" Le capteur de température et d'humidité est optimisé pour des réglages domestiques intérieurs, quand la température ambiante est comprise entre 15 ºC et 30 ºC et que l'humidité relative est comprise entre 30 % et 70 % ", peut-on lire.

Attention à la précision

Pour le nouveau HomePod, Apple a mis en avant une analyse des environnements intérieurs afin de créer des scènes et des automatisations avec son application Maison. La fermeture des stores, l'activation d'un ventilateur en fonction d'une température sont cités parmi des cas d'usage.

Rappelons que le HomePod mini est aussi un hub domestique compatible Thread pour l'ajout d'accessoires Matter - compatibles Thread - via l'application Maison.

Au sujet du capteur de température et d'humidité, Apple souligne que la précision est susceptible de diminuer lors d'une lecture audio prolongée à un niveau sonore élevé. Il faudra quoi qu'il en soit attendre l'activation pour le vérifier.

Le prix du HomePod mini a augmenté en France depuis cette semaine, passant de 99 € à 109 €.