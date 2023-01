Mardi, Apple a dévoilé un MacBook Pro équipé des puces M2 Pro et M2 Max, ainsi qu'un Mac mini avec des puces M2 et M2 Pro. Aujourd'hui, c'est le retour inattendu (ou presque) de l'enceinte connectée HomePod dans sa version grand format. Un produit abandonné en 2021 et dont la première itération était sortie en 2018.

Le HomePod de 2e génération reprend l'aspect et la forme du HomePod original, même s'il perd 4 cm en hauteur à 16,8 cm (avec toujours une surface tactile au sommet) et s'allège de quelques grammes à 2,3 kg. Sa largeur demeure de 14,2 cm. La technologie audio évolue, sans toutefois de changement spectaculaire et avec moins d'éléments au final.

Le nouveau HomePod embarque un boomer (woofer) longue portée de 4 pouces, cinq tweeters à pavillon avec beamforming, quatre micros pour s'adresser de loin à Siri, un micro interne de calibration des fréquences basses pour la correction automatique des basses.

Puce Apple S7, capteur de température et d'humidité

Comme auparavant, Apple souligne la capacité d'ajustement en temps réel de l'audio en fonction de la détection de la pièce, grâce à l'analyse via les micros de la réverbération des sons sur les surfaces proches. Une puce Apple S7 (comme l'Apple Watch Series 7) est par contre à la manœuvre. Le support de l'audio spatial avec Dolby Atmos est de la partie.

Parmi les nouveautés, l'intégration d'un capteur de température et d'humidité pour pouvoir créer des automatisations dans le contexte de la maison connectée, sachant par ailleurs que la compatibilité Matter (avec la technologie Thread) est au rendez-vous.

Avec une reconnaissance des sons et les micros, il sera possible d'identifier l'alarme de détecteurs de fumée ou de monoxyde de carbone, et recevoir des notifications. Une mise à jour logicielle idoine ne sera toutefois proposée qu'au printemps prochain.

Prix et disponibilité

À souligner que le HomePod de nouvelle génération dispose d'une puce UWB pour détecter les appareils à proximité. Le cas échéant, un iPhone équipé d'une puce U1 est nécessaire.

Une paire stéréo peut être créée avec deux enceintes HomePod qui doivent être identiques (… uniquement de même génération). Le nouveau HomePod est au prix de 349 €, pour une disponibilité à partir du 3 février prochain.

C'est à ce même prix que le HomePod original avait été lancé, avant de descendre à 329 €. Sans grande évolution à signaler, l'insistance d'Apple pour ce positionnement tarifaire confine à l'étrange. Qui plus est, le HomePod mini avec sa qualité audio moindre voit son prix augmenter de 10 € à 109 €.