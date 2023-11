La marque Honor, désormais bien indépendante de son encombrante maison mère Huawei, a le vent en poupe et profite d'une belle croissance. Bien ancré sur son marché national, le fabricant est aussi le seul à progresser en Europe quand ses concurrents s'affaiblissent.

Elle en profite pour renouveler sa gamme de référence en annonçant les modèles Honor 100 et Honor 100 Pro, faisant suite à l'intéressante et pas si vieille série Honor 90.

Là où cette dernière misait sur son capteur photo principal de 200 mégapixels, la nouvelle série tout juste présentée en Chine cherche à se distinguer sur un tout autre aspect : la caméra selfie.

Snapdragon 7 Gen 3 ou Snapdragon 8 Gen 2

Les deux nouveaux smartphones comportent un ou deux capteurs photo à l'avant en poinçon, de 50 mégapixels pour le Honor 100 et de 50 + 32 mégapixels (ultra grand angle) pour le Honor 100 Pro.

Tout en permettant de réaliser des selfies de qualité, la nouvelle gamme renforce ainsi un peu plus les possibilités de vlogging déjà mises en avant avec le Honor 90.

Honor 100

Les deux smartphones proposent un grand affichage OLED 6,7 pouces incurvé sur les quatre bordures, avec une résolution 1,5K , un rafraîchissement dynamique de 120 Hz et une belle luminosité maximale de 2600 nits.

Le Honor 100 est le premier du marché à embarquer un processeur Snapdragon 7 Gen 3 récemment annoncé par Qualcomm, avec de la RAM LPDDR5 et du stockage UFS 3.1.

De son côté, le Honor 100 Pro s'en remet à l'imposante puissance du Snapdragon 8 Gen 2, processeur premium de 2023, ce qui permet de gagner certains avantages dans sa configuration mémoire avec de la RAM LPDDR5x et un stockage UFS 4.0 plus rapides.

Honor 100 Pro

Les deux smartphones sont crédités du WiFi 6E et du Bluetooth 5.3, ainsi que d'une compatibilité 5G avancée, en plus des classiques tels que le support du GPS (et dérivés GNSS), du NFC et même d'un port infrarouge.

Ils possèdent la même capacité de stockage de 5000 mAh avec une charge rapide filaire de 100W, à laquelle s'ajoute une charge sans fil de 66W pour la version Pro.

Sony IMX906 pour la photo

Le bloc photo rectangulaire à l'arrière loge deux capteurs photo et un flash circulaire pour le Honor 100 et un triple capteur pour le Honor 100 Pro. Pas de capteur de plusieurs centaines de mégapixels cette fois, les deux smartphones s'appuie sur le nouveau module Sony IMX906 de 50 mégapixels avec OIS et un ultra grand angle de 12 mégapixels.

Le Honor 100 Pro ajoute à ceci un téléobjectif de 32 mégapixels avec zoom optique x2,5. Le fabricant assure que ses smartphones peuvent égaler la qualité d'un reflex SLR (Single Lens Reflex). Les tests en diront plus ultérieurement.

La série Honor 100 est d'abord annoncée en Chine avec plusieurs variantes en fonction de la configuration mémoire :

Honor 100 12 / 256 Go : 2499 yuans (324 € HT environ)

(324 € HT environ) Honor 100 16 / 256 Go : 2799 yuans (362 € HT environ)

(362 € HT environ) Honor 100 16 / 512 Go : 2999 yuans (388 € HT environ)

Honor 100 Pro 12 / 256 Go : 3399 yuans (440 € HT environ)

(440 € HT environ) Honor 100 Pro 16 / 256 Go : 3699 yuans (479 € HT environ)

(479 € HT environ) Honor 100 Pro 16 / 512 Go : 3999 yuans (518 € HT environ)

(518 € HT environ) Honor 100 Pro 16 Go / 1 To : 4399 yuans (570 € HT environ)

La gamme Honor 100 sera lancée d'abord en Chine et devrait se retrouver assez rapidement ensuite sur les marchés internationaux, dont la France.