Après la pandémie qui avait donné un petit coup d'accélérateur au marché des smartphones, la période post-covid a été beaucoup plus compliquée avec plusieurs éléments adverses.

La pénurie de composants électroniques avait déjà fragilisé les approvisionnements et la production des smartphones, surtout chez les marques ne disposant pas de grands écosystèmes de fournisseurs, tandis que le contexte économique s'est durci avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine, conduisant à une forte inflation décourageant les achats.

Marchés émergents et iPhone 15 relancent la dynamique

Depuis deux bonnes années, les ventes de smartphones suivent une courbe descendante ou stagnent au mieux en attendant des jours meilleurs. Le cabinet d'études Counterpoint Research observe que le mois d'octobre a été marqué par un contexte de reprise du marché qui pourrait signaler un mouvement plus large en 2024.

Les analystes observent que la remontée est surtout liée à un renforcement du marché MEA (Moyen-Orient et Afrique), par le retour en force de Huawei en Chine et par les périodes de festivités en Inde.

Il y a aussi un effet iPhone 15 non négligeable. Sur les marchés occidentaux, la reprise est plus lente à se manifester du fait de la saturation toujours forte et de cycles de renouvellement ralentis.

L'Europe toujours faible

Counterpoint Research suggère que les ventes de smartphones pourraient donc connaître enfin une petite phase de croissance annuelle en 2024.

En Europe, le marché reste grippé avec encore une baisse de 11% sur le troisième trimestre 2023 par rapport à l'année précédente, dont un recul de 8% pour l'Europe occidentale et des volumes réduits au niveau de ceux de 2011 pour le leader Samsung.

La reprise semble encore loin sur les marchés occidentaux sur lesquels tous les acteurs perdent des plumes, à l'exception notable de la marque Honor qui profite du retrait de Oppo et des marques de BBK Electronics (OnePlus, Realme) pour prendre des parts de marché.