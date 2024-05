Dans un marché mobile encore fragile en Europe mais qui donne des signes de reprise, la marque Honor connaît est celle qui connaît la plus forte progression de ses ventes grâce au lancement régulier de modèles putôt ambitieux.

Du smartphone pliant au smartphone mettant l'accent sur la photo mobile, le fabricant joue la carte de la séduction et d'une attention aux détails qui finit par payer et renforcer son image de marque.

La nouvelle gamme Honor 200 présentée en Chine avant un lancement international dans quelques semaines constitue l'offre de référence architecturée autour d'une configuration équilibrée pour plaire au plus grand nombre tout en offrant des caractéristiques avancées.

Snapdragon 8s Gen 3 pour le Pro

Les deux modèles, Honor 200 et Honor 200 Pro, sont très proches dans leur design (la version Pro présente un double capteur en poinçon) et se distinguent essentiellement par leur processeur et la présence ou non de charge sans fil.

La série Honor 200 s'appuie sur un grand affichage 6,7 pouces FHD+ AMOLED avec rafraîchissement 120 Hz. Le Honor 200 Pro profite d'un puissant processeur Snapdragon 8s Gen 3 avec jusqu'à 16 Go de RAM et 1 To de stockage tandis que le Honor 200 propose un processeur Snapdragon 7 Gen 3 avec jusqu'à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Si les deux variantes disposent d'une batterie de capacité 5200 mAh et d'une charge rapide filaire de 100W, le modèle Pro ajoute la charge sans fil 66W et la charge sans fil inversée pour recharger d'autres appareils.

Même configuration photo, capteurs différents

Pour la partie photo, les deux smartphones embarquent les mêmes capteurs logés dans un bloc photo ovale. On y trouve un module principal grand angle de 50 mégapixels avec ouverture f/1,9 et stabilisation optique OIS (capteur Sony pour le Honor 200, capteur Omnivision pour le Honor 200 Pro), un ultra grand angle de 12 mégapixels (angle de vue de 112 degrés) offrant aussi un mode macro et un téléobjectif de 50 mégapixels stabilisé pour un zoom sans perte x2,5.

Les deux smartphones seront solides sur les connectivités sans fil avec le support du WiFi 6 et du Bluetooth 5.3, ainsi que sur la compatibilité 5G. A bord, on trouvera l'interface Magic 8.0 s'appuyant sur Android 14. Honor n'a pas oublié de mettre l'accent sur les capacités IA embarquées dans ses nouveaux smartphones.

Les tarifs en Chine débutent à 2699 yuans (343 € HT environ) pour le Honor 200 et 3499 yuans (445 € HT environ) pour le Honor 200 Pro. Les deux smartphones feront l'objet d'une présentation européenne le 12 juin prochain.