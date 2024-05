Les ventes de smartphones ont connu des années difficiles après la pandémie et la phase d'inflation amenée par le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Les livraisons ont subi de forts reculs d'année en année, particulièrement en Europe.

Le bout du tunnel n'est apparu que sur le second semestre 2023 avec les premiers signes d'une reprise potentielle de croissance qui devrait s'étirer tout au long de l'année en cours.

Ce retournement se confirme sur le premier trimestre de l'année. Selon les chiffres du cabinet d'études Counterpoint Research, les livraisons de smartphones ont progressé de 10% sur un an en début d'année en Europe.

Du mieux mais toujours pas aux niveaux pré-pandémie

Etant donné que le précédent décompte était très bas, il n'y a pas encore de quoi sauter de joie mais cela suggère que le pire est passé et qu'une reprise s'installe dans la durée, même si les ventes restent en-dessous des niveaux pré-pandémie.

La réduction du taux d'inflation apporte une bouffée d'air au marché et l'arrivée de l'intelligence artificielle embarquée dans les smartphones pourrait renouveler l'intérêt pour des appareils mobiles qui peinent à se différencier.

Pour autant, les analystes suggèrent que la croissance des ventes de smartphones restera modeste, sous les 10%, et alors que l'année 2023 a été historiquement faible.

Les marques chinoises font un retour en force

Dans ce contexte, les champions Samsung et Apple maintiennent leurs positions en Europe tandis que ce sont les fabricants chinois qui tirent leur épingle du jeu. Le groupe Xiaomi tient sa position de numéro avec une croissance des ventes de 11% sur un an au premier trimestre.

Derrière, les marques Honor et Realme s'offrent des croissances imposantes, respectivement de +67% et +59%, grâce à leurs nouveaux modèles innovants et à des stratégies ciblées sur certains marchés.

Realme, en particulier, profite d'un retour en grâce après la fin du litige entre BBK Electronics (qui gère aussi les marques Oppo et OnePlus) et Nokia sur les droits de licence 5G.

De son côté, Honor, avec ses lancements réguliers de smartphones sur tous les segments, a su récupérer la 5ème place du Top européen au détriment de Oppo qui s'était fait plus discret en Europe ces derniers trimestres. La marque va présenter son nouveau modèle de référence Honor 200 mi-juin qui fera à son tour largement appel à l'IA générative.