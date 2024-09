Les smartphones pliants se sont installés dans le paysage ces dernières années et les fabricants commencent à étoffer leurs gammes tout en gagnant en savoir-faire. L'an dernier, la marque Honor avait présenté le Honor Magic V2 qui représentait déjà une belle proposition avec son affichage pliable, suivi par le Honor Magic V2S en Chine qui se voulait plus accessible.

Moins d'un an plus tard, c'est un modèle encore plus ambitieux qui est dévoilé pour le salon IFA 2024 de Berlin avec le nouveau smartphone pliant Honor Magic V3 qui repousse les limites de la catégorie.

Un design ultra fin, une puce mobile premium

Sa force, c'est sa légèreté (226 g, moins que le Samsung Galaxy Z Fold6 de 239 g) mais aussi son ultra finesse : les deux volets de l'écran ne mesurent que 4,35 mm pour un smartphone replié de seulement 9,2 mm, ce qui en fait le plus fin du marché (contre 12,1 mm replié pour le Galaxy Z Fold6).

Le Honor Magic V3 s'offre un affichage souple AMOLED 7,92 pouces en 2344 x 2156 pixels et rafraîchissement de 120 Hz à l'intérieur, repliable grâce à une charnière en acier de qualité aérospatiale et testée pour près de 500 000 cycles d'ouverture / fermeture.

A ceci s'ajoute une certification IPX8 qui garantit son étanchéité contre les infiltrations de poussière et d'eau et les immersions courtes jusqu'à 2,5 mètres de profondeur.

Replié, on peut continuer d'utiliser le smartphone grâce à son affichage externe AMOLED de 6,43 pouces FHD+ / 120 Hz. Honor ne lésine pas avec la puissance de son smartphone pliant en proposant à bord le SoC premium Snapdragon 8 Gen 3 associé à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

La puce apporte des connectivités sans fil avancées comme le WiFi 7, le Bluetooth 5.3 et la 5G sous toutes ses formes, en plus d'une compatibilité 2G à 4G. Pour animer tout ceci, une batterie de grande capacité 5150 mAh en silicium-carbone et optimisée par intelligence artificielle offrira une belle autonomie facilement restaurée grâce à la charge rapide filaire de 66 W et la charge sans fil de 50 W, à faire pâlir le Galaxy Z Fold6 avec ses 25 W filaire et 15 W sans fil.

Une partie photo optimisée avec IA et Portrait Harcourt

Le Honor Magic V3 est aussi costaud en photographie grâce son grand bloc photo circulaire composé de trois modules : 50 mégapixels pour le module grand angle (F/1,6 et OIS), 50 mégapixels pour le téléobjectif (F/3,0 et OIS, zoom sans perte x3,5) et ultra grand angle de 40 mégapixels (F/2,2).

On retrouvera comme dans les Honor 200 le mode Portrait Harcourt optimisé et des fonctionnalités apportées par l'intelligence artificielle embarquée, à l'image de IA Eraser pour effacer un élément de la photo ou IA Enhancer pour améliorer certains aspects (les yeux fermés dans les photos de groupe !).

Le Honor Magic V3 est ainsi un smartphone pliant se démarquant de la concurrence sur plusieurs aspects (poids, finesse, autonomie, photo...) pour se poser en nouvelle référence du segment.

Disponible en deux coloris (noir ou vert), le Honor Magic V3 est lancé en France avec des promotions et des cadeaux sur le site officiel Honor.com :