Une offre plus qu'intéressante vient de tomber et nous vous en faisons profiter : le smartphone Honor Magic5 Lite dont c'est aujourd'hui le lancement en France.

Ce mobile dispose d'un écran AMOLED incurvé de 6,67 pouces en Full HD+ 2400 x 1080p à 120 Hz. Propulsé par un processeur Qualcomm Snapdragon 695 et accompagné de 6 Go de RAM, il saura satisfaire vos besoins en termes de fluidité. La capacité de stockage est de 128 Go.

La partie photo affiche un triple capteur : 64 MP pour le principal, grand-angle de 5 MP et macro 2 MP. À l'avant se trouve un objectif de 16 MP dans une encoche centrale.

La batterie propose une capacité de 5100 mAh compatible SuperCharge 40 W. Le Magic5 Lite possède une autonomie de 3 jours complets et se place donc à la 1ère place du classement mondial des batteries de DXOMARK !

Dans le cadre de son lancement en France, vous trouverez sur le site officiel d'Honor le smartphone Honor Magic5 Lite vendu à seulement 329,90 € au lieu de 379,90 € avec le code AMG5L50CPS jusqu'au 31 mars. Et cerise sur le gâteau, dans le cadre de cette précommande, mais uniquement jusqu'au 21 février au soir, vous obtiendrez gratuitement le bracelet connecté HONOR Band 7 (valeur 59,99 €) et le SuperCharge Power Adapter 66W (49,90 €). Sans oublier que la livraison sera gratuite via DHL sous 1 à 3 jours ouvrés.





