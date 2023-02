Comme à son habitude, Amazon nous propose ses ventes flash. Afin de toujours économiser davantage, nous vous avons listé les meilleures promotions du moment.

Commençons avec l'aspirateur robot Roborock S7 Pro Ultra. Ce robot aspirateur laveur est doté d'un sac à poussière de 2,5 L (environ 7 semaines d'utilisation avant remplacement) d'un réservoir d'eau avec fonction d'auto-remplissage qui vous permet de traiter jusqu'à 300 m². La station intelligente s'auto-nettoie automatiquement et s'occupe également de la serpillère (nettoyage à 600 tr/min).Cette station recharge automatiquement le robot et est programmable pour fonctionner aux heures que l'on souhaite (heures creuses ou bien lorsque l'on est au travail par exemple).

L'application Roborock vous permet de configurer l'intégralité de vos espaces et des cycles souhaités. Elle dispose de 4 cartes 3D, cartographiables via le système LiDAR intégré dans le système du robot. Cette appli vous permet de définir une routine pour votre appareil, comme une heure de départ, les pièces que vous voulez nettoyer plus que d'autres, etc...

Cet aspirateur robot Roborock S7 Pro Ultra est vendu 949 € au lieu de 1199 € soit 21% de remise immédiate chez Amazon.





