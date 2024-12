On commence avec le HONOR Magic6 Lite 5G 256 Go.

Il dispose d'un écran AMOLED incurvé de 6,78 pouces avec une résolution 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Il est équipé d'une triple caméra arrière, dont un objectif principal de 108 MP ultra-haute définition.

Le Magic6 Lite est propulsé par un processeur Snapdragon 6 Gen 1 gravé en 4 nm, accompagné de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Sa batterie à haute densité énergétique offre une autonomie pouvant atteindre jusqu'à 2 jours.

Le HONOR Magic6 Lite 5G 256 Go est disponible en noir à 208,23 € au lieu de 279 € (prix officiel), soit une remise de 25 % sur Cdiscount avec livraison offerte.





