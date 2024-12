On commence avec la tablette Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 256 Go.

Elle arbore un grand écran de 14,6 pouces Dynamic AMOLED 2X 120Hz doté d’une technologie antireflet et de Vision Booster, garantissant un affichage optimal dans toutes les conditions de luminosité.

Conçue pour le gaming et le multitâche, la Galaxy Tab S10 s’appuie sur un processeur Mediatek MT6989 octa-core ultra-rapide et un système de refroidissement par chambre à vapeur élargi. Elle offre également 12 Go de RAM et intègre quatre haut-parleurs Dolby Atmos.

Profitez de longues heures de divertissement ou de travail sans interruption, grâce à une batterie robuste de 11200 mAh et une recharge rapide atteignant 100 % en un temps record.

Grâce à Galaxy AI, effectuez des recherches depuis n'importe quelle application, retouchez vos photos et optimisez vos prises de notes en un clin d'œil.

La tablette prend en charge le WiFi 7, et le S-Pen inclus offre une prise de notes intelligente et des commandes gestuelles intuitives sans contact grâce à la fonctionnalité Air Actions.

Le clavier, vendu à part, intègre une touche dédiée Galaxy AI permettant d'effectuer des recherches et d'obtenir des réponses instantanées.

La Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 256 Go est en ce moment à 1 149 € chez Boulanger au lieu de 1 349 € (prix officiel), avec en plus :

200 € remboursés par Samsung jusqu'au 7 janvier,

par Samsung jusqu'au 7 janvier, Galaxy Buds3 offerts ,

, 6 mois d’assurance Le Club Infinity offerts.



On continue avec le clavier gaming filaire MSI VIGOR GK41 LR.

Les switches mécaniques Kailh Red assurent une durée de vie de plus de 50 millions de frappes par touche. Ils offrent une expérience fluide et précise avec un retour linéaire, une distance d’activation de 1,9 mm et une course totale de 4,0 mm, accompagnée d’une force tactile de 50 g.

Le clavier GK41 adopte une disposition pleine taille avec des touches à surface courbée pour un confort accru. Ses pieds réglables permettent d’ajuster l’inclinaison à 0°, 3° ou 7° selon vos préférences.

Doté de 6 LED fixes réparties en 10 zones, le VIGOR GK41 propose plus de 10 effets lumineux personnalisables. Ajustez le rétroéclairage directement via des raccourcis clavier ou le logiciel MSI Center.

Profitez du N-key rollover et de l’anti-ghosting intégral, garantissant la reconnaissance simultanée d’un nombre illimité de frappes pour des performances de jeu optimales. Un extracteur de touches et deux touches convexes (CTRL et ALT gauche) sont également inclus.

Équipé d’un câble tressé USB 2.0 de 1,8 m décentré sur la gauche et d’un connecteur plaqué or pour une durabilité accrue, le clavier offre une base renforcée pour une stabilité maximale et évite les glissements.

Retrouvez le clavier MSI VIGOR GK41 LR à 45,90 € au lieu de 55,90 € (prix officiel), soit une remise de 18 % sur Amazon.

Et enfin, on termine avec l'écran PC LG UltraWide 29WQ500-B.AEU.

Avec ses 29 pouces d'affichage, il offre une résolution QHD de 2560 x 1080 pixels et un format 21:9 qui vous permet de profiter d’un multitâche fluide, sans avoir à jongler avec les touches Alt+Tab pour afficher vos fenêtres côte à côte.

La dalle IPS couvre 99 % de l’espace colorimétrique sRGB, garantissant des couleurs d’une grande fidélité et des angles de vision élargis.

Bénéficiez d’une fluidité exceptionnelle dans vos jeux rapides en haute résolution grâce à FreeSync, qui élimine pratiquement toutes les saccades et déchirures d’écran pour une expérience de jeu immersive.

Les modes Flicker Safe et Lecture réduisent le scintillement et filtrent la lumière bleue, minimisant la fatigue oculaire pour un usage prolongé en toute sérénité.

La prise en charge du HDR10 améliore la qualité d’image avec des couleurs plus riches et une immersion visuelle accrue.

L'écran PC LG UltraWide 29WQ500-B.AEU est en promotion à 149,99 € sur Amazon, soit une économie de 38 % par rapport à son prix conseillé de 239,99 €.



À découvrir également sur GNT :