Avec son nouveau smartphone premium, la marque Oppo ne fait pas dans la demi-mesure mais plutôt dans le double capteur photo périscopique. L'Oppo Find X7 Ultra est pourvu d'un énorme bloc photo circulaire à l'arrière logeant quatre modules de 50 mégapixels chacun.

Comme pour ses prédécesseurs Oppo Find X6 / X6 Pro, la proposition n'est pas là pour faire de la figuration, en plus de profiter du partenariat avec Hasseblad pour la calibration des capteurs. On trouve ainsi en capteur principal le gros module 1 pouce Sony LYT-900 avec ouverture f/1,8 et OIS.

L'ultra grand angle est assuré par un module Sony LYT-600 qui fera aussi office de capteur macro. Pour le zoom, l'Oppo Find X7 Ultra opte pour un capteur périscopique Sony IMX980 (capteur 1/1,56 pouce) assurera un zoom x3 sans perte et sur un second capteur périscopique Sony IMX858 (capteur 1/2,51 pouce) avec capacité de zoom x6 sans perte.

La photo computationnelle à l'honneur

Avec cet arsenal de capteurs, Oppo promet des avancées significatives avec un rendu toujours plus naturel grâce à la photographie computationnelle épaulée par un HyperTone Image Engine et un mode Pro (Master Mode) développé avec Hasselblad.

Deux capteurs photo périscopiques dans le Oppo Find X7 Ultra

Oppo donne par ailleurs la possibilité de couvrir un espace photographique ininterrompu du 24 mm au 270 mm grâce à ses différents capteurs, tout comme un mode Portrait capturé à quatre longueurs focales différentes pour un effet bokeh de qualité.

L'Oppo Find X7 Ultra est aussi un beau bébé avec écran 6,82 pouces QHD+ AMOLED avec technologie LTPO assurant un rafraîchissement d'écran 120 Hz dynamique et offrant une luminosité allant jusqu'à 1600 nits. Le capteur photo avant est logé dans un poinçon centré.

Snapdragon 8 Gen 3 pour une grosse réserve de puissance

On trouvera à bord un puissant processeur Snapdragon 8 Gen 3 avec jusqu'à 16 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go de stockage UFS 4.0. La batterie offre une capacité de 5000 mAh et supporter une charge rapide 100W SuperVOOC avec une charge complète en 30 minutes.

La plate-forme de Qualcomm lui assure une compatibilité WiFi 7 et Bluetooth 5.0 ainsi que le support de la 5G avancée (bandes sub-6 GHz et mmWave). Le smartphone est lancé avec Android 14 et la surcouche ColorOS 14.

L'Oppo Find X7 Ultra aura un tarif premium qui se transcrit dès les prix chinois :

Oppo Find X7 Ultra 12 / 256 Go : 5999 yuans (771 euros HT environ)

(771 euros HT environ) Oppo Find X7 Ultra 16 / 256 Go : 6499 yuans (836 euros HT environ)

(836 euros HT environ) Oppo Find X7 Ultra 16 / 512 Go : 6999 yuans (900 euros HT environ)

Le smartphone sera disponible en Chine dès le 12 janvier 2024 mais les plans pour une commercialisation internationale n'ont pas encore été communiqués et ne semble pour le moment pas à l'ordre du jour.