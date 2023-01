Avec un corps en métal dont la partie la plus épaisse mesure 16,9 mm et un poids d'environ 1,54 kg, l'ordinateur portable MagicBook 15 de la marque Honor dans sa version 2022 avec solution AMD pourrait faire office d'ultraportable.

Il affiche sur un écran LCD (dalle IPS) FullView de 15,6 pouces (non tactile) avec définition de 1920 x 1080 pixels, luminosité de 300 cd/m² et mode Eye Comfort pour le confort des yeux. C'est ainsi une protection contre la lumière bleue (faible émission de lumière bleue) afin de réduire la fatigue visuelle.

Ce nouveau MagicBook 15 est animé par un processeur AMD Ryzen 5 5500U en 6 cœurs et 12 threads, dont la fréquence de base est de 2,1 GHz et jusqu'à 4,0 GHz en boost. Avec solution graphique AMD Radeon (Vega 7) intégrée, il est associé à 8 Go de RAM (DDR4 3200 MHz) et 512 Go de stockage avec un SSD NVMe PCIe.

Le Honor MagicBook 15 AMD est avec connectivité Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1. Sa connectique comprend un port USB-C, deux ports USB-A (USB 3.2 Gen 1 et USB 2.0), un port HDMI, ainsi qu'une prise casque stéréo 3,5 mm.

Avec webcam 720p cachée sur un bouton du clavier et lecteur d'empreintes digitales intégré au bouton marche / arrêt, l'ordinateur portable fonctionne avec Windows 11 Home et propose une batterie de 56 Wh, pour une autonomie de l'ordre de 11 heures en lecture vidéo, avec charge rapide 65 W.

Prix réduit pour le MagicBook 15 AMD

Le Honor MagicBook 15 AMD est actuellement au prix de 549,90 € au lieu de 799,90 €, qui plus est avec un sac à dos offert. Avec le code AWSALE40, c'est une réduction supplémentaire de 40 € pour un prix de 509,90 €.

À noter que dans le cadre de codes promo pour ce mois de janvier, le code ACPS15AMD30 est synonyme d'une réduction de 30 €… mais le cumul n'est pas possible.

Les autres codes promo de Honor pour janvier



