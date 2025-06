On commence avec le PC portable Acer Aspire AG15-42P-R9T6.

Son écran IPS mate de 15,6 pouces en résolution Full HD offre un affichage net et des angles de vision larges, tout en limitant les reflets.

Le PC embarque un processeur Ryzen 7 5825U doté de 8 cœurs capables d’atteindre une fréquence maximale de 4,5 GHz, couplé à 32 Go de mémoire vive DDR4. Cette configuration assure une excellente fluidité pour le multitâche, le travail bureautique intensif, la navigation avec de nombreux onglets ouverts ou encore la retouche photo légère.

Les performances graphiques sont prises en charge par la puce intégrée AMD Radeon Graphics, qui permet de gérer confortablement les usages multimédia et certains jeux peu gourmands.

Le PC intègre également un SSD de 1 To, prend en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.1 et est livré sans système d’exploitation.

En ce moment, vous pouvez retrouver l'Acer Aspire AG15-42P-R9T6 à 499,99 € au lieu de 699,99 € sur Cdiscount.



On continue avec la trottinette électrique Segway-Ninebot F2 E.

Elle est équipée d'un moteur de 350 W (puissance maximale 700 W), permettant d'atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. Son autonomie peut aller jusqu'à 40 km grâce à une batterie lithium-ion de 367 Wh, avec un temps de charge d'environ 6,5 heures.



La F2E est dotée de pneus sans chambre à air de 10 pouces avec une couche de gel pour prévenir les crevaisons, assurant une conduite confortable sur divers terrains. Elle peut gravir des pentes jusqu'à 18 % .



Pour la sécurité, elle dispose d'un système de freinage double : un frein à disque à l'avant et un frein électronique E-ABS à l'arrière. Le système de contrôle de traction (TCS) améliore la stabilité, notamment sur routes glissantes.

Des clignotants sont intégrés à l'avant et à l'arrière et la trottinette propose plusieurs modes de conduite (Eco, Drive, Sport) pour s'adapter à vos préférences.

Elle est également compatible avec l'application mobile Segway-Ninebot, permettant de personnaliser les paramètres de conduite et de surveiller l'état de la trottinette.

Vous pouvez obtenir la trottinette électrique Segway-Ninebot F2 E à 319,99 € avec le code SPORT30 en ce moment sur Rakuten (vendeur Boulanger).

Pour information, son prix officiel s'élève à 549 €.



Enfin, on termine avec l'aspirateur robot Roborock Q5 Max+.

Doté d'une puissance d'aspiration de 5 500 Pa, il est capable de capturer tous types de débris sur divers types de sols, y compris les tapis et les moquettes. Sa brosse DuoRoller en caoutchouc réduit l'enchevêtrement des poils, assurant un entretien simplifié.

Grâce à la navigation LiDAR PreciSense, le Q5 Max+ cartographie précisément votre intérieur, optimisant ses trajets de nettoyage et évitant les obstacles. Il propose également des suggestions intelligentes pour définir des zones interdites.

L'appareil est équipé d'un bac à poussière de 770 ml et d'une station de vidage automatique, permettant jusqu'à 7 semaines de nettoyage sans intervention manuelle. Sa batterie de 5 200 mAh offre une autonomie pouvant atteindre 240 minutes en mode silencieux.

Compatible avec les assistants vocaux tels que Alexa, Google Home et Siri, le Q5 Max+ peut être contrôlé via des commandes vocales ou l'application mobile dédiée.

Retrouvez l'aspirateur robot Roborock Q5 Max+ à seulement 199,99 € au lieu de 379 €, soit une remise de 47 % chez Cdiscount.



