Fin 2022, au Salon de l'Auto de Paris, la startup française Hopium dévoilait la Machina Vision, un concept de voiture à hydrogène haut de gamme devant soutenir ses travaux sur les piles à combustible et proposer une alternative aux véhicules électriques.

Rechargeable très rapidement et dotée d'une autonomie de 1000 kilomètres tout en embarquant des batteries plus compactes, elle prétend pouvoir résoudre un certain nombre de limitations de la pure motorisation électrique.

L'idée est belle mais elle est rapidement rattrapée par la réalité de la trésorerie et des flux financiers de l'entreprise. Quelques mois plus tard, Hopium avait indiqué se recentrer sur la technologie de pile à combustible à hydrogène et sa mise en production, laissant de côté pour un temps le véhicule, malgré un accord avec Crédit Agricole prévoyant la production de 10 000 véhicules à hydrogène.

Se recentrer sur la pile à combustible

Durant le printemps 2023, Hopium a dû se résoudre à licencier une partie de son personnel tout en continuant de chercher des fonds et de se réorganiser, notamment en séparant l'activité liée à la pile à combustible de celle de la conception du véhicule.

Déjà, il apparaissait que l'enteprise avait jusqu'au mois d'août pour trouver de nouveaux fonds sous peine d'être asphyxiée financièrement. Les négociations ont vraisemblablement tourné court puisque son cours en Bourse, qui a chuté de 90% par rapport à son plus haut niveau de 2021, a été suspendu jeudi 20 juillet 2023.

La société a par ailleurs été placée en redressement judiciaire le 19 juillet pour se donner la possibilité de se relancer d'ici début 2024. Elle indique ce vendredi avoir obtenu un financement auprès de Atlas Special Opportunities qui doit permettre de poursuivre son activité sur les 12 prochains mois.

Une question de timing

Les efforts vont se concentrer sur le développement et l'industrialisation de la pile à combustible à hydrogène, en espérant la vendre ensuite sous licence aux constructeurs, la voiture Machina n'étant plus prévue avant 2025 au mieux.

Il reste cependant à voir si l'écosystème de l'hydrogène est prêt à accueillir la pile à combustible de Hopium. Beaucoup d'initiatives sont lancées du côté du transport lourd mais les débuts de l'hydrogène dans les voitures particulières sont encore timides.