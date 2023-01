En 2019, Huawei était encore au firmament en tant qu'équipementier télécom et comme fabricant de smartphones, menaçant les positions du leader mondial Samsung.

Mais c'était avant que le gouvernement US, piloté par le président Donald Trump, n'instaure de sévères restrictions commerciales bloquant son accès aux puces gravées le plus finement et même à leur conception.

Accusé de travailler avec les services de renseignement chinois et de menacer la sécurité nationale américaine, le groupe chinois a été pris en grippe par l'administration Trump et a constitué un véritable bouc émissaire dans la montée des tensions entre la Chine et les Etats-Unis.

Haro sur la 5G

L'accès à la 5G (qui utilise des technologies et licences américaines) lui ayant été barré, Huawei a bien tenté de rebondir en proposant des smartphones utilisant des puces récentes Snapdragon mais restées en 4G là où elles proposent une compatibilité 5G partout ailleurs mais cela ne semble pas suffire à calmer les inquiétudes américaines.

Huawei Mate 50

Le groupe a pourtant perdu beaucoup de sa superbe et avait reconnu jouer sa survie sur les prochaines années, faute de pouvoir aligner des offres attractives et au goût du jour.

Le gouvernement US, cette fois sous la direction du président Joe Biden qui reste sur la ligne dure de son prédécesseur, discute de nouvelles restrictions commerciales qui vont aller cette fois jusqu'au blocage de l'accès aux technologies 4G !

Des restrictions encore plus sévères

Ce ne seront pas les seules contraintes puisqu'il est aussi question de bloquer la fourniture de composants et technologies touchant au WiFi et au cloud computing. Les nouvelles restrictions pourraient entrer en vigueur au mois de mai, selon les médias américains.

Selon Reuters, les restrictions sont déjà à l'oeuvre avec un refus quasi-systématique des licences d'exportations de produits et services US vers Huawei. Cela risque de ne pas faire les affaires d'acteurs comme Qualcomm qui avaient obtenu des dérogations pour continuer de fournir des puces Snapdragon au groupe chinois, sous certaines conditions et en bridant des fonctionnalités.

Intel avait également bénéficié d'autorisations mais de récents rapports suggèrent que la recherche chinoise profite des composants électroniques d'Intel et de Nvidia pour des travaux qui pourraient tout aussi bien servir des intérêts militaires.

Huawei MateBook X

Quasi-leader sur les smartphones en 2019, Huawei a vu ses volumes s'effondrer en trois ans, ce qui a fortement profité à ses concurrents. La firme propose toujours des séries de smartphones premium mais l'absence de 5G et de services mobiles de Google, malgré la présence de l'alternative de HarmonyOS, et les tarifs très élevés sont dissuasifs.

En revanche, l'entreprise avait réussi à pivoter vers les PC portables (avec les séries MateBook), les équipements réseau comme les routeurs et antennes 4G ou les serveurs et se félicitait même d'un certaine reprise malgré les obstacles. Il semblerait que le chemin de croix ne soit pas terminé...