Empêché d'utiliser Android dans ses smartphones depuis l'embargo américain de 2019 et sans espoir d'un retour à la normale à court terme, le groupe chinois Huawei a rapidement opté pour le développement de son propre système d'exploitation.

La plate-forme HarmonyOS (ou Hongmeng dans sa version chinoise) a pris forme avec une volonté d'intégrer certains fondamentaux comme une capacité native à communiquer facilement avec les accessoires de la galaxie Huawei et une grande flexibilité permettant de l'utiliser dans tous les appareils électroniques, des gadgets et smartphones aux ordinateurs.

Le point de départ a consisté à créer une base d'utilisateurs via les smartphones et montres connectées de la marque, attirant en retour les développeurs. Dans un premier temps, Huawei a fait le choix de maintenir des liens avec Android pour permettre l'installation d'applications mobiles, en attendant de disposer d'équivalents sous le nouvel OS, en s'appuyant iniitalement sur AOSP, la version Open Source d'Android, et en y plaquant sa propre interface.

HarmonyOS Next, sans Android

Après plus de trois ans d'évolution et désormais une vaste distribution, Huawei a annoncé en début d'année HarmonyOS Next, l'évolution qui peut désormais se passer complètement d'Android et de ses applications pour devenir un OS à part entière...et peut-être cette fameuse alternative au couple indéboulonnable Android / iOS dont rêvait Microsoft avec Windows Mobile.

Sur ces nouvelles bases, Huawei pourra voir plus loin que les smartphones et les objets connectés. Les analystes s'attendent à ce que le groupe chinois lance une version de HarmonyOS destinée aux ordinateurs de bureau et PC portables avant la fin de l'année.

Des rendus repérés par le développeur @jasonwill101 montrent que l'interface de HarmonyOS Next est déjà prête pour s'accommoder de grands écrans d'ordinateurs et qu'un lancement semble très probable sur le dernier trimestre de l'année.

Un avenir tout tracé en Chine...et ailleurs ?

Les premières images de l'interface semblent montrer une certaine proximité avec macOS, les applications courantes étant regroupées sous forme d'icônes colorées dans un dock en bas de l'écran.

Le développement dun OS pour ordinateurs avec une grande composante open source sera sans doute une force dans un marché chinois cherchant à se débarrasser des technologies occidentales et désireux d'accueillir des solutions locales.

Huawei peut ainsi espérer compter sur des financements gouvernementaux destinés à accélérer l'adoption de systèmes informatiques purement chinois dans les agences gouvernementales et les entreprises.