Assommé par les restrictions imposées par les Etats-Unis, le groupe chinois Huawei n'est plus censé pouvoir accéder à des puces mobiles finement gravées et aux dernières technologies 5G.

Et pourtant, le lancement des smartphones Huawei Mate 60 et Mate 60 Pro a créé une onde de choc en dévoilant le processeur mobile Kirin 9000S gravé en 7 nm alors que les Etats-Unis pensaient avoir pris des mesures suffisantes pour bloquer l'industrie chinoise au noeud 14 nm.

Il apparaît depuis que le fondeur chinois SMIC semble être en mesure de graver des puces en 7 nm en utilisant des équipements de lithographie DUV (Deep Ultra Violet) poussés dans leurs retranchements.

Un modem 5G très convaincant

La technique est sans doute coûteuse et de faible rendement mais le résultat est là : la Chine peut dans une certaine mesure produire des puces gravées en 7 nm (et peut-être même en 5 nm) pour ses propres besoins, qu'il s'agisse de SoC mobiles ou de composants IA en alternatives aux produits américains qu'elle ne peut plus importer.

Mais le Huawei Mate 60 Pro cache une autre surprise. Son démontage et l'examen de ses composants internes réalisés par TechInsights révèlent que ses performances 5G sont particulièrement bonnes et au niveau des smartphones 5G standard du reste du monde.

L'analyse révèle un modem 5G de qualité mais aussi des composants de radiofréquence (RF) particulièrement performants et utilisant des technologies et matériaux avancés.

Ces composants contribuent à obtenir des débits élevés et une qualité de signal supérieure même dans un environnement dégradé et font partie de ce qui permet à certains smartphones d'être bien plus performants que d'autres à capacités égales.

La 5G chez Huawei a fait son retour avec la série Mate 60 après plusieurs années de 4G forcée, la firme ne pouvant plus se fournir en composants 5G à cause des restrictions commerciales américaines.

Huawei, magicien de la 5G

La maîtrise de ces composants RF est notamment une spécialité du groupe américain Qualcomm et peut-être l'une des raisons pour lesquelles ses modems 5G Snapdragon resteront encore quelques années dans les iPhone malgré la volonté d'Apple de créer son propre modem 5G depuis plusieurs années.

La firme à la pomme n'a pas encore finalisé ce composant malgré plusieurs années de travaux et des milliards investis, tout comme Intel a lâché l'affaire et vendu sa division modem 5G...à Apple.

Huawei, qui était en pointe dans la 5G avant de se voir placé sur liste noire, aurait donc continué de progresser sur le terrain des modems 5G et des composants RF malgré les restrictions d'accès aux techniques de gravure les plus fines.

Comment est-ce possible alors que ces efforts très coûteux (ce qui n'est pas forcément un problème pour Huawei) sont censés nécessiter de disposer de techniques de pointe dans les semi-conducteurs qui lui sont en principe inaccessibles, c'est un mystère de plus qui suggère de nouveau que l'embargo US a pu être poreux.