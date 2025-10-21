La série Huawei Mate 80 s'apprête à être lancée en novembre, forte de sa certification réglementaire. Au programme : le nouveau processeur Kirin 9030, des batteries de grande capacité, une charge de 100W et des améliorations photo notables. Une tablette 2-en-1 sous HarmonyOS devrait également l'accompagner, renforçant l'écosystème de la marque.

Huawei poursuit sa marche forcée vers l'autonomie technologique. Chaque nouvelle génération de sa gamme Mate est scrutée de près, car elle incarne la capacité du géant chinois à innover malgré un contexte complexe.

Design supposé du Huawei Mate 80

Les dernières générations depuis le Mate 60 embarquent des processeurs mobiles Kirin conçus par HiSilicon et suspectés d'utiliser des technologies d'origine américaines pourtant interdite par l'embargo et les restrictions imposées.

L'arrivée du Mate 80 n'échappe pas à la règle, et les premières informations fiables, issues de fuites concordantes, dessinent le portrait d'un appareil qui mise autant sur la puissance brute que sur des choix matériels audacieux.

Un calendrier qui s'accélère et un cœur mécanique renouvelé

Le célèbre leaker chinois Digital Chat Station a mis fin à une partie du suspense. Le modèle standard de la série Huawei Mate 80 a officiellement passé les certifications nécessaires, un prérequis indispensable avant toute commercialisation.

Cette validation administrative accrédite fortement la thèse d'un lancement programmé pour le mois de novembre, même si une légère glissade vers décembre reste une possibilité.

Au centre de cette nouvelle famille se trouvera un processeur maison de nouvelle génération, le Kirin 9030, gravé selon un procédé avancé qui promet des gains significatifs en performance et en efficacité énergétique.

Des innovations matérielles jusqu'au refroidissement ?

Côté alimentation, Huawei ne compte pas lâcher du lest. La série Mate 80 devrait embarquer une charge filaire rapide de 100W, couplée à une charge sans fil de 80W.

Les batteries s'annoncent généreuses, avec des capacités oscillant entre 5 600 mAh pour le modèle standard et potentiellement plus de 6 200 mAh pour la version Pro.

Huawei Mate 70

Mais la surprise pourrait venir d'ailleurs. Une rumeur persistante évoque l'intégration d'un ventilateur de refroidissement actif sur au moins un des modèles, une caractéristique rarissime sur un smartphone grand public qui témoignerait d'ambitions très élevées en matière de performances soutenues.

Un bloc photo repensé et un écosystème renforcé

Le design subirait également une évolution notable, en particulier au niveau du module photo dorsal. Les fuites suggèrent un îlot circulaire redessiné, abritant une nouvelle configuration de capteurs.

Le modèle Pro pourrait notamment intégrer un capteur principal de 52 mégapixels à super-focus, un ultra grand-angle de 42 mégapixels et un téléobjectif macro de 50 mégapixels.

Parallèlement à ses smartphones, Huawei devrait présenter une nouvelle tablette 2-en-1, nom de code "Qianxuesen", conçue pour s'intégrer parfaitement à l'écosystème HarmonyOS et renforcer la synergie entre les appareils de la marque.

Avec ces caractéristiques, la série Mate 80 ne se contente pas d'être une simple mise à jour. Elle s'affirme comme une nouvelle démonstration de force de la part de Huawei, bien décidé à repousser les limites technologiques.

Il reste désormais à voir comment ces promesses se traduiront dans l'expérience utilisateur et quel sera le positionnement tarifaire de ces nouveaux fleurons sur un marché toujours plus compétitif.