La présentation de la série de smartphones Mate 60 fin 2023 avait permis à Huawei de faire une nouvelle fois la démonstration de son savoir-faire en matière de technologies mobile et de qualité photo.

Mais un point en particulier avait retenu l'attention : un processeur Kirin 9000S dont la gravure en 7 nm était inattendue du fait des mesures de restriction prises par les Etats-Unis pour empêcher la Chine d'accéder aux dernières techniques.

La puce Kirin 9100 sous les projecteurs

La firme chinoise s'apprête à revenir sur le devant de la scène avec la gamme Huawei Mate 70 qui profitera d'une nouveau processeur mobile. Le SoC Kirin 9100 devrait un peu moins faire sursauter les autorités américaines que prévu.

Huawei Mate 60 Pro

Il serait gravé en 6 nm, évolution douce du 7 nm, et non en 5 nm comme on pouvait initialement s'y attendre au regard des progrès et des annonces du fondeur SMIC. On devrait bientôt obtenir confirmation puisque la date de lancement de la série Mate 70 est connue : ce sera le 26 novembre 2024, d'après le président de la branche Huawei Mobile lui-même.

L'avènement de HarmonyOS

Quatre modèles sont attendus : Huawei Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ et une version spéciale Mate 70 RS Ultimate. Toutes les versions profiteront du nouveau système HarmonyOS Next qui remplace désormais totalement Android.

Les détails de la série de smartphones restent rares. On y attend une solide batterie de 6000 mAh avec technologie Silicium / Carbone, charge rapide filaire 88W et sans fil de 50W ainsi qu'un grand bloc photo circulaire logeant quatre modules.

Le processeur Kirin 9100 offrirait des performances proches du Snapdragon 8 Gen 1 tout en conservant le même GPU mobile que son prédécesseur.