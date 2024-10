Fin 2023, le groupe chinois Huawei présentait sa gamme de smartphones haut de gamme Mate 60 équipés d'un processeur mobile Kirin 9000S gravé en 7 nm. Outre le fait que l'annonce marquait la relance de l'activité mobile de celui qui n'était pas loin de prendre la tête du marché mondial en 2019, la gravure fine de la puce avait alerté les Etats-Unis.

Le gouvernement américain impose depuis plusieurs années des restrictions commerciales à l'industrie électronique chinoise en pensant la bloquer au noeud 14 nm mais il s'est avéré que la Chine a su pousser les équipements disponibles au maximum de leurs capacités pour descendre jusqu'au 7 nm, certes en quittant toute logique de rentabilité et de consommation raisonnée des ressources, et avec des rendements très faibles.

La série Huawei Mate 70 profitera-t-elle d'une gravure en 5 nm ?

L'annonce d'une puce gravée en 7 nm a constitué une alerte forte pour les Etats-Unis qui ont passé les derniers mois à renforcer l'embargo existant et à en colmater les brèches.

L'annonce à venir d'une série de smartphones Huawei Mate 70 pourrait de nouveau créer l'événement puisque l'on pourrait découvrir un nouveau processeur Kirin 9100 gravé cette fois en 5 nm.

Huawei Mate 60 Pro

Comme précédemment, la puce utilisera sans doute des équipements de lithographie DUV (Deep Ultra Violet) et non les dernières machines EUV (Extreme Ultra Violet), ce qui suppose un prix élevé et des rendements faibles.

Sur le réseau social chinois Weibo, le prix de la puce Kirin 9100 est estimé à un tarif de 1100 à 1300 yuans soit environ entre 155 et 185 dollars, c'est à dire le tarif attendu des derniers processeurs Snapdragon 8 Gen 4 et Dimensity 9400 gravés en 3 nm optimisé qui seront annoncés ce mois-ci.

Du 5 nm possible, un mur technique ensuite ?

Etant donné les difficultés à le produire, il reste possible que Huawei n'est pas encore franchi le pas du 5 nm et que le processeur Kirin 9100 reste gravé en 7 nm tout en offrant des performances le rapprochant du Snapdragon 8 Gen 2 de 2023. Le lancement de la série Huawei Mate 70 sera donc suivi de près.

Même en capacité de descendre à 5 nm (ce qui reste à prouver), Huawei, et plus généralement l'industrie chinoise, aura du mal à descendre plus bas, vers le 3 nm, ce noeud de gravure demandant des outils spécifiques dont les USA bloquent l'exportation vers la Chine.

Le fondeur taiwanais TSMC, leader du secteur, estimait récemment que le lancement de sa technique de gravure en 2 nm attendue l'an prochain lui donnerait jusqu'à 10 ans d'avance sur la Chine.