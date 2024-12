Le lancement de la série de smartphones Mate 60 par Huawei fin 2023 avait surpris son monde du fait de son processeur mobile Kirin embarqué. Il était apparu qu'il avait pu être gravé en 7 nm malgré les restrictions américaines

Cela laissait entendre que l'industrie chinoise avait réussi à atteindre ce noeud de gravure malgré le blocage de l'accès aux moyens de production des grands fondeurs et des équipements de lithographie de pointe.

Les Etats-Unis ont depuis enchaîné les paquets de mesure pour densifier les restrictions et boucher les trous dans le maillage qui permettent encore à des entreprises intermédiaires de faire passer des composants pourtant interdits d'exportation.

Huawei Mate 70, un nouveau défi aux restrictions américaines ?

Le lancement de la série Huawei Mate 70 cette année a fait craindre de voir débarquer un processeur mobile encore plus avancé qui montrerait clairement que Huawei passe outre les blocages qui lui sont imposés.

Les observateurs anticipaient un processeur gravé en 5 nm en poussant les équipements de lithographie DUV (Deep Ultra Violet) hors de leur plage de fonctionnement, même si par la suite l'attente s'est porté sur une puce gravée en 6 nm, amélioration légère du 7 nm.

Huawei Mate 70

Pour rappel, les grands fondeurs mondiaux utilisent des équipements de lithographie EUV plus récents et performants pour pouvoir proposer de la gravure en 5 nm, en 3 nm et bientôt en 2 nm, des matériels qui sont interdits d'exportation vers la Chine.

Huawei ne dévoilant presque rien sur sa nouvelle puce, le cabinet TechInsights a démonté un smartphone Huawei Mate 70 Pro+ pour en avoir le coeur net sur la nature du processeur Kirin 9020 (ou Kirin 9100).

Il note que la puce est toujours produite par le fondeur chinois SMIC et qu'elle est finalement toujours gravée en 7 nm. Sa dénomination même confirme qu'il s'agit d'une version légèrement améliorée du Kirin 9010 (Kirin 9000S) utilisé précédemment.

La Chine bloquée au noeud 7 nm

Les analystes évoquent ainsi une progression mineure par rapport à la génération précédente, loin des avancées craintes si la puce était passée en 5 nm. HiSilicon, concepteur des puces Kirin de Huawei, n'aurait d'autre choix que d'optimiser l'existant, faute de pouvoir passer à une gravure plus fine.

Le concepteur aurait surtout modifié les circuits internes de la puce pour en optimiser l'efficacité énergétique tout en restant compatible avec les moyens de production de SMIC sur la gravure en 7 nm.

Outre les complications de production de ces puces, nécessitant beaucoup de matières premières et avec des rendements faibles, l'industrie chinoise serait donc bel et bien bloquée au noeud 7 nm pour le moment...à moins qu'elle ne réserve une gravure plus fine pour d'autres composants comme les accélérateurs IA.

La série Huawei Mate 60 avait rencontré un vif succès à son lancement, donnant des ailes au fabricant et mettant à mal les ventes d'Apple en Chine. Pour la série Mate 70, la firme chinoise affirme que la demande est soutenue mais se voit contredite par les observateurs du marché chinois. Ces derniers suggèrent plutôt que l'engouement n'est plus vraiment au rendez-vous.