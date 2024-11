L'an dernier, l'annonce de la série Mate 60 de Huawei avait interpellé par son processeur Kirin 9000S gravé en 7 nm malgré les sanctions commerciales prises par les Etats-Unis pour limiter l'accès aux dernières techniques de gravure.

Un an plus tard, le groupe chinois est toujours bien présent et conquérant avec sa nouvelle gamme Huawei Mate 70 annoncée en Chine. De nouveau, elle constitue le fleuron de la gamme des smartphones de la marque, en dehors de l'exception des smartphones pliants, et combine le meilleur des technologies mobiles du moment.

Cette série marque un tournant pour Huawei dans la mesure où elle prend ses distances avec les technologies occidentales tant sur le plan matériel que logiciel. La plupart des composants sont ainsi d'origine chinoise tandis que l'OS mobile HarmonyOS Next (ou Hongmeng dans sa version purement chinoise) ne fait plus appel à Android, ni dans son ossature ni dans les applications mobiles.

Les utilisateurs pourront en fait choisir entre HarmonyOS Next et HarmonyOS 4.3 qui maintient un lien avec les applications Android, a indiqué Richard Yu, président de la branche mobile de Huawei, sachant que la firme espère disposer de 100 000 applications pour HarmonyOS dans les mois à venir.

Quatre smartphones pour la série Mate 70

Quatre modèles sont annoncés : Huawei Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro Plus et une variante luxueuse Mate 70 RS Ultimate Edition. Les smartphones profitent de dalles AMOLED avec rafraîchissement 120 Hz, de 6,7 pouces de diagonale pour le premier et de 6,9 pouces pour les autres.

Si le Mate 70 dispose d'un lecteur d'empreintes dans le bouton d'alimentation, les autres modèles profitent d'une reconnaissance faciale avancée en plus du capteur photo avant de 13 mégapixels.

Huawei reste discret sur le processeur mobile embarqué. Il s'agirait du Kirin 9100 gravée en 6 nm chez le fondeur SMIC (contre 7 nm pour le Kirin 9000S), offrant une configuration octocore et des performances proches des puces premium Snapdragon d'il y a deux ans.

Le processeur est associé à 12 Go de RAM (Mate 70) ou 16 Go de RAM (Mate 70 Pro et Pro+) avec 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage. A noter que les smartphones sont toujours capables de communiquer avec les satellites Beidou.

Comme l'an dernier, un grand bloc photo circulaire occupe l'arrière du smartphone.. On y trouve trois modules et un capteur ToF, dont un capteur principal de 50 mégapixels avec ouverture variable, F/1.4 ou F/4. Si les versions standard utilisent un capteur RGGB, le Mate 70 Pro+ profitent d'un capteur RYYB, une spécialité de Huawei améliorant la qualité en basse lumière.

La configuration photo se complète d'un ultra grand angle de 40 mégapixels et d'un téléobjectif de 48 mégapixels et ouverture F/2.1 offrant un zoom optique x4 (le Mate 70 standard présente un téléobjectif de 12 mégapixels).

Des tarifs haut de gamme

Côté batterie, on pourra compter sur des capacités de 5300 à 5700 mAh selon les modèles, avec une charge rapide filaire de 66W / sans fil de 50W pour le Mate 70 et de 100W filaire / 80W sans fil pour les Mate 70 Pro et Pro+.

Les tarifs débutent à 5599 yuans (737 € HT) pour le Mate 70, 6499 yuans (855 € HT) pour le Mate 70 Pro et 8499 yuans (1118 € HT) pour le Mate 70 Pro+. Quant au Huawei Mate RS, il est encore un cran au-dessus, à 11999 yuans (1578 € HT), ce qui commence à représenter une coquette somme.

Il n'y a pas encore d'information sur une éventuelle diffusion de la série Mate 70 en-dehors de la Chine. La présence du processeur Kirin pourrait empêcher une présence internationale mais la série Mate 70 compte bien séduire sur son marché locale et tailler des croupières à l'iPhone 16 d'Apple, comme l'avait fait la série Mate 60 l'an dernier avec l'iPhone 15.