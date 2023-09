On l'oublierait presque mais Huawei a été l'une des premières marques à proposer un smartphone doté d'un affichage repliable avec le Mate X doté d'un écran souple externe.

En 2019, elle était au coude à coude avec Samsung pour commercialiser ces nouveaux appareils mobiles qui ont finalement dépassé le stade du simple effet de mode.

Depuis, Huawei a connu un fort recul de ses ventes du fait des restrictions commerciales imposées par les Etats-Unis, bloquant son accès aux technologies et puces les plus avancées.

La firme a pourtant résisté et sait encore surprendre. Le lancement de la série Huawei Mate 60 démontre qu'elle sait toujours concevoir des smartphones dotés de riches fonctionnalités, avec la surprise d'une puce Kirin 9000S dont la gravure en 7 nm laisse perplexe les USA qui ne pensaient pas que la Chine pourrait descendre sur ce noeud de gravure.

Ecran souple repliable et Kirin 9000S

Mais ce n'est pas tout puisqu'elle vient d'annoncer le smartphone Huawei Mate X5 doté d'un affichage repliable sur sa face interne, à la façon du Galaxy Z Fold5. Le smartphone peut devenir tablette tactile compacte avecs son affichage OLED de 7,85 pouces une fois déplié, avec un système de charnière qui semble permettre d'accoler les deux faces de l'affichage, tout en étant utilisable replié grâce à un écran externe OLED de 6,4 pouces.

Utilisant la technologie LTPO, il peuvent supporter un rafraîchissement d'écran jusqu'à 120 Hz et ils disposent tous deux d'un poinçon pour des capteurs photo de visioconférence et selfie.

Le Huawei Mate X5 embarque lui aussi la puce controversée Kirin 9000S avec jusqu'à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Il n'est pas précisé s'il s'agit comme sur le Mate 60 Pro de composants SK Hynix alors que la firme coréenne a cessé les collaborations commerciales avec Huawei depuis l'entrée en vigueur des restrictions.

La plateforme reste limitée à des connectivités sans fil WiFi 5 et Bluetooth 5.2 quand les puces mobiles les plus récentes sont en WiFi 6E (et bientôt WiFi 7) et Bluetooth 5.3.

Elle offre cependant une compatibilité 5G qui avait disparu des smartphones modernes de Huawei ainsi que la possibilité d'appels par satellite, en passant par la constellation chinoise Beidou.

Le smartphone pliant en HarmonyOS 4.0

Un grand bloc photo circulaire comprend un capteur photo principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 13 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 12 mégapixels avec stabilisation d'image OIS.

La batterie de 5060 mAh peut supporter une charge rapide filaire de 66W et sans fil de 50W. Le smartphone reste pourtant très fin avec 5,3 mm d'épaisseur déplié et 11 mm une fois replié.

Le Huawei Mate X5 utilise le système d'exploitation HarmonyOS avec les services mobiles de Huawei. Annoncé en Chine (et sans doute avec une diffusion limitée à ce marché), le smartphone sera proposé en 12 ou 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, avec une version spéciale grimpant à 1 To de stockage pour une commercialisation à partir du 15 septembre, à des tarifs encore inconnus.