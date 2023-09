Le Huawei Mate 60 Pro est un impressionnant smartphone aux fonctions avancées mais il a surtout attiré l'attention par la présence d'un processeur mobile Kirin 9000S compatible 5G et gravé en 7 nm.

Par qui, par quel procédé, alors que les restrictions commerciales imposées par les Etats-Unis sont censées bloquer l'industrie chinoise au noeud de gravure 14 nm au mieux ?

La réponse à ces questions pourrait passer par des investigations renforcées et un durcissement de l'embargo sur les technologies de puces. Des rapports signalaient toutefois que Huawei parvenait à se fournir en certains composants interdits en passant par des sociétés-écran et des parcours sinueux entre fournisseurs.

Un autre élément troublant est apparu lors de l'analyse des composants du smartphone par TechInsights : la présence de composants mémoire SK Hynix alors même que la firme coréenne est soumise à des restrictions d'exportation de ses produits vers la Chine.

SK Hynix dans la panade

Cette dernière indique ne pas savoir comment sa RAM LPDDR5 et sa mémoire Flash ont pu se retrouver dans le smartphone alors que les relations commerciales avec Huawei sont interrompues depuis le début des restrictions des Etats-Unis contre l'entreprise chinoise en 2019.

Huawei Mate 60 Pro : le smartphone de la discorde

Elle assure respecter l'embargo imposé par les USA et mène une investigation de son côté pour comprendre ce qui s'est passé. Son cours en Bourse a déjà durement chuté de 4%, les investisseurs craignant les conséquences à venir et les sanctions potentielles.

Il reste possible que les puces mémoire soient issues d'un stock accumulé rapidement avant la mise en place des restrictions commerciales ou bien qu'elles proviennent de marchés secondaires non directement liés à SK Hynix, avec la revente de stocks de puces mémoire via des clients de la firme coréenne.

Si d'autres découvertes du même genre restent possible au fil de l'analyse des entrailles du Huawei Mate 60 Pro, TechInsights relève tout de même que la majorité des composants sont bien issus de fournisseurs chinois.

Appel à renforcer les restrictions

Plusieurs hommes politiques américains appellent déjà à renforcer les restrictions contre la Chine. Le gouvernement US indique pour le moment mener sa propre enquête sur le mystère de la gravure en 7 nm de la puce de Huawei avant de décider de nouvelles mesures.

De son côté, la Chine a commencé à demander à ses fonctionnaires de ne plus utiliser l'iPhone sur leur lieu de travail et durant les réunions, officiellement par crainte d'espionnage.

Côté US, on y voit une mesure de représailles contre une entreprise américaine et une volonté de faire sortir Apple de Chine en réponse aux restrictions sur son industrie des semi-conducteurs.