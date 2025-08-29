Le marché des smartphones pliables continue de gagner en maturité, porté par les ambitions des géants asiatiques. Huawei, fort de sa volonté d’anticiper les tendances, dévoile cette rentrée son Mate XTs, une deuxième génération de téléphone tri-fold qui attise forcément la curiosité, la firme étant toujours la seule à proposer ce format.

Succédant au Mate XT qui avait créé la surprise l'an dernier, le Mate XTs incarne une stratégie d’innovation affirmée et cherchant à bousculer le leader du segment Samsung dont on attend toujours un modèle équivalent.

Un design tri-fold affirmé et des finitions travaillées

Avec son cadre nervuré et son module caméra octogonal, le Huawei Mate XTs reprend les codes visuels de sa première génération sans bouleverser les repères.







Le constructeur dévoile ici une finition blanc et or qui tranche avec les standards du marché, s’ajoutant à une option couleur violette attendue prochainement. Ce choix chromatique vise à séduire les amateurs de style, tout en consolidant une image de produit haut de gamme.

La structure de pliage, selon les premières images, conserve le même système de double charnière qui facilite la manipulation et la prise en main. Cette approche “tri-fold” permet au Mate XTs d'offrir une expérience utilisateur unique, en attendant de voir la concurrence tenter de s'inviter sur ce même format

Des évolutions techniques qui suscitent l’attente

L’identité technique du Mate XTs évolue, illustrée par l’intégration probable du processeur Kirin 9020 octocore avec support satellite (en Chine). Ce choix marque une volonté de booster la connectivité et de préparer l’appareil à des usages avancés.





En parallèle, Huawei tease l’arrivée de la prise en charge du stylet pour renforcer les possibilités de productivité tout en offrant toujours un vaste affichage tactile interne.

Le smartphone pliant en trois doit faire l'objet d'une présentation complète le 4 septembre prochain. Le Mate XTs devrait de nouveau être essentiellement proposé en Chine et les pré-commandes y sont déjà ouvertes avec un choix entre des configurations 16 / 256 Go, 16 / 512 Go et une version luxe avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage.

Face à Samsung et la concurrence : le pari de l’avance

Tandis que les consommateurs nord-américains attendent l’arrivée d’un modèle tri-fold chez Samsung avec peut-être le lancement d'une nouvelle gamme Galaxy G Fold, Huawei prend les devants avec un lancement prévu début septembre en Chine, juste avant le salon IFA de Berlin. Cette stratégie vise à renforcer sa position sur le marché des pliables et marquer les esprits avant que la marque coréenne ne dévoile son propre appareil.

Huawei n’a pas cherché à réinventer la roue, préférant perfectionner un concept existant avec des améliorations ciblées, notamment dans le choix des matériaux et l’accès à l’écosystème logiciel.

Les consommateurs avertis se questionnent : une génération tri-fold est-elle la clé pour se démarquer ou simplement une stratégie du toujours plus dans une course où chaque détail compte ?

Le Mate XTs : vers un nouveau standard ?

Avec une entrée remarquée sur le marché chinois, Huawei espère instaurer le Mate XTs comme référence mondiale du smartphone pliable tri-fold. Si la démarche ne bouleverse pas fondamentalement les usages, elle propose une alternative robuste, premium et tournée vers l’avenir.

Modèle orienté premium, les tarifs du Huawei Mate XTs resteront élevés et proches de l'équivalent de 3000 dollars, ce qui fera toujours un produit d'exception et un démonstrateur des dernières technologies mobiles plutôt qu'un produit de masse.

Les regards se tournent maintenant vers les réactions des concurrents et l’attente du premier retour des utilisateurs, qui devront juger la pertinence, la fiabilité et l’innovation véritable portée par ce nouvel acteur.