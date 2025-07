Samsung est peut-être le pionnier des smartphones pliants mais Huawei lui a quelque peu volé la vedette l'an dernier en annonçant le Mate XT, un premier se pliant en trois grâce à une double charnière.

L'appareil mobile peut ainsi passer d'un design smartphone à celui d'une grande tablette ou bien exploiter un format 2/3 grâce à ses pans repliables et ultrafins de sorte que, replié, il reste d'une épaisseur raisonnable.

Depuis, d'autres fabricants chercheraient à lancer le même type de smartphone, parmi lesquels Samsung. La firme coréenne a dévoilé en début d'année une roadmap dans laquelle apparaît un smartphone tri-fold qui pourrait être l'occasion d'étendre la gamme.

Premier aperçu du Galaxy G Fold ?

A côté des Z Fold et Z Flip, on pourrait ainsi trouver un Galaxy G Fold, la lettre étant choisie pour exprimer ce nouveau style de pliage. Samsung en dira-t-elle plus sur ce smartphone lors de son prochain événement Galaxy Unpacked dans quelques jours qui doit dévoiler les smartphones Galaxy Z Fold7 et Galaxy Z Flip7 ? Ce n'est pas impossible même si une commercialisation ne serait pas prévue avant la fin de l'année ou début 2026.

Malgré tout, le projet semble assez concret et le site Android Authority en a trouvé des trace au sein de la surcouche One UI 8. Une animation cachée au sein de l'interface montre clairement un smartphone doté de trois panneaux avec un triple capteur photo en disposition verticale posé sur l'un d'eux.

Le panneau central est constitué d'un affichage dont on devine le poinçon centré au sommet, les panneaux extérieurs logeant sans doute les composants et la batterie. L'animation montre également l'appareil déplié de face avec un vaste affichage souple et un poinçon cette fois décalé sur le panneau de droite.

Une grosse différence avec le Huawei Mate XT

Android Authority spécule sur le fait que les deux charnières permettent un pliage vers l'intérieur, comme on a pu le voir sur certains prototypes présentés sur des salons tech.

Les deux charnières ont ainsi des tailles différentes pour permettre la fermeture du Galaxy G Fold sans créer de tensions sur l'écran et afin que tout se replie en douceur sans forcer. Il faudra d'ailleurs replier le pan sans capteurs photo en premier puis celui avec le bloc photo pour obtenir la conformation fermée.

Le Huawei Mate XT possède pour sa part des charnières inversées qui permettent un pliage en S du smartphone.

Malgré la présence des animations d'un smartphone Samsung "Multifold7" au sein de l'interface One UI 8, aucun détail n'est connu sur les projets de commercialisation de ce futur smartphone.