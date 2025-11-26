En marge de ses annonces smartphones, Huawei introduit la tablette tactile MatePad Edge, une tablette 2-en-1 de 14,2 pouces aux ambitions d'ordinateur portable.

Propulsée par la puce Kirin X90 et HarmonyOS 5, cette machine hybride intègre un refroidissement liquide avancé et un écran OLED pour séduire les créatifs et les professionnels en quête de mobilité absolue.

Une conception hybride taillée pour l'image

L'industrie technologique cherche depuis longtemps à effacer la frontière matérielle entre l'ordinateur portable et la tablette tactile. Huawei répond à cette équation complexe avec une dalle OLED flexible de 14,2 pouces, affichant une définition 3.1K particulièrement dense pour un confort visuel optimal.

Ce châssis en aluminium de seulement 6,85 mm d'épaisseur abrite un écran capable de monter à 1000 nits de luminosité, garantissant une bonne lisibilité, même en extérieur.

L'ergonomie a été pensée pour la polyvalence, avec un ratio d'écran de 94 % qui maximise la surface de travail sans alourdir l'appareil, qui pèse 789 grammes. La conception intègre également une charnière ajustable à 175 degrés, permettant de multiplier les angles de vue pour le dessin ou la saisie, imitant ainsi la flexibilité des convertibles haut de gamme.

La puissance du silicone maison au service du froid

Pour animer cette machine, le constructeur s'appuie sur ses propres solutions avec l'intégration des puces Kirin X90 et X90A, promettant des performances rivalisant avec les processeurs de bureau actuels.

Cette puissance de calcul est nécessaire pour gérer des tâches lourdes comme le montage vidéo ou la modélisation 3D, des usages explicitement ciblés par la marque.

Pour maintenir la cadence sans surchauffe, un système de refroidissement liquide sophistiqué, couplé à une chambre à vapeur et des micro-ventilateurs silencieux, a été implémenté au cœur du châssis.

Cette architecture thermique permet de dissiper efficacement la chaleur générée par les composants lors des sessions intensives. Huawei affirme que cette gestion thermique permet d'augmenter significativement le TDP, offrant ainsi une stabilité des performances sur la durée, un point souvent critique sur les tablettes ultra-fines.

HarmonyOS 5 ou la promesse d'un workflow unifié

Au-delà du matériel, c'est l'intégration logicielle qui définit l'expérience utilisateur de cette nouvelle MatePad Edge, livrée nativement sous HarmonyOS 5.

Le système d'exploitation permet désormais de faire tourner des applications de bureau complètes, transformant l'interface tactile en un environnement de travail traditionnel dès que le clavier magnétique est connecté.

L'autonomie n'est pas en reste avec une batterie massive de 12 900 mAh compatible avec la charge rapide 140W, assurant une journée de travail sans dépendre d'une prise secteur.

Les accessoires jouent un rôle central, notamment le clavier à course de 1,8 mm et le stylet M-Pencil Pro, qui renforcent l'aspect créatif de l'ensemble.

Avec des tarifs débutant à 5999 yuans ( 730 euros HT environ) pour la version de base (sans refroidissement liquide) et grimpant bien plus haut pour les éditions "Extraordinary Master" (jusqu'à 12999 yuans, soit 1585 euros HT environ), il reste à voir si ce positionnement tarifaire permettra à Huawei de s'imposer face aux ténors du secteur sur les marchés occidentaux.