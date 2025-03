Le groupe Huawei était un champion des processeurs mobiles ARM avec les gammes Kirin conçues par HiSilicon avant que les sanctions économiques américaines ne stoppent sa progression.

Depuis, le géant chinois reste attaché à cette architecture qu'il continue de proposer dans ses smartphones avec l'aide du fondeur chinois SMIC capable de proposer de la gravure jusqu'en 7 nm.

Huawei a ainsi pu défier les Etats-Unis fin 2023 avec la présentation de smartphones haut de gamme utilisant des processeurs en gravure fine. La firme sait aussi concevoir des puces IA mais on l'attend également sur un nouveau créneau : les processeurs ARM pour ordinateurs.

Un processeur ARM pour des PC HarmonyOS

Plusieurs entreprises ont déjà sauté le pas et utilisé leur savoir-faire en matière de puces mobiles pour concevoir des plates-formes pour PC portables. Apple, Qualcomm et MediaTek ont ainsi développé des solutions permettant l'expansion de l'architecture ARM.

Huawei pourrait logiquement faire de même et on lui a prêté l'intention de développer un processeur ARM assez performant pour se rapprocher de la puce Apple M3.

Cela paraît difficile étant donné les différences de techniques de gravure entre les deux (7 nm vs 3 nm pour la puce d'Apple) mais cela n'empêche pas que Huawei cherche sans doute à développer des processeurs ARM pour PC et serveurs.

Sur le réseau social Weibo, des rumeurs ont émergé à propos d'un processeur Kirin X90 qui pourrait correspondre à ces attentes, et ce d'autant plus que Huawei préparerait pour le mois d'avril une gamme de PC portables utilisant son système d'exploitation HarmonyOS déjà employé dans ses smartphones et ses objets connectés.

Ne plus dépendre de l'Occident

Vraisemblablement toujours gravé en 7 nm, il ne rivalisera pas avec les dernières solutions du marché comme les processeurs Apple M4 ou les puces Snapdragon X Elite / Plus de Qualcomm mais il permettra à Huawei de gagner en indépendance et de disposer de ses propres composants, avec un contrôle total sur le hardware comme sur le software.

HarmonyOS jusque dans les PC

Il est possible que cette nouvelle série de processeurs soit aussi déclinée pour des serveurs en profitant des dernières avancées du fondeur SMIC. Huawei ne peut toujours pas accéder aux dernières techniques de gravure et de production de puces mais l'entreprise ne ménage pas ses efforts pour parvenir à gagner son indépendance et ses passer des technologies occidentales.