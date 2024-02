Le groupe Huawei a fait partie des premiers acteurs à se lancer dans les smartphones pliants en 2019, menaçant de faire de l'ombre à Samsung. Les restrictions commerciales américaines en ont décidé autrement, obligeant la firme à se replier sur son marché local.

Elle n'a pas pourtant pas abandonné ce segment, produisant des smartphones se refermant comme un livre après avoir tenté initialement de placer l'écran souple sur la face externe, ce qui était séduisant mais posait de sérieux problèmes de durabilité.

Huawei expérimente aussi le format Flip ou clapet avec un modèle Pocket lancé en 2021 et qui vient d'être renouvelé avec le lancement du Huawei Pocket 2 reprenant le même design.

Même design et processeur Kirin 9000S

Le smartphone profite d'un affichage interne OLED étiré de diagonale 6,94 pouces, en résolution 2690 x 1136 pixels et avec rafraîchissement 120 Hz dynamique. Il peut être replié grâce à un système de charnière ne laissant aucun espace entre les deux faces de l'écran.

Sur la face externe, deux blocs circulaires contiennent pour l'un un petit affichage secondaire et pour l'autre les capteurs photo. Ceux-ci se composent d'un module principal de 50 mégapixels avec stabilisation OIS, un ultra grand angle de 12 mégapixels, un téléobjectif de 8 mégapixels et un module 2 mégapixels capable de mesurer les UV pour fournir un indice et recommander des mesures de protection de la peau si nécessaire.

Le Huawei Pocket 2 fait le choix comme prévu d'un processeur Kirin 9000S, le même que dans la série Mate 60 et qui a tant fait parler de lui pour sa gravure en 7 nm par le fondeur SMIC, démontrant des capacités de gravure fine malgré les sanctions américaines.

HarmonyOS à bord

Associé à 12 ou 16 Go de RAM et 256 / 512 Go ou 1 To de stockage, il dispose aussi d'un modem 5G conçu par Huawei et d'une batterie de 4520 mAh. La puce Kirin 9000S se retrouve ainsi dans de multiples smartphones récents de Huawei et semble démentir les notions de volume limité du fait d'une production difficile et à faible rendement.

Sa présence dans le Huawei Pocket 2 suggère toutefois que le smartphone pliant ne sortira pas du marché chinois, comme les autres modèles utilisant le même processeur.

Le Huawei Pocket 2 est lancé au prix de 7499 yuans, soit l'équivalent de 975 euros HT avec l'OS mobile maison Hongmeng OS, équivalent chinois de HarmonyOS, sans les services de Google mais avec ceux de Huawei.