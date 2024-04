Les Etats-Unis ont beau serrer la vis des restrictions contre la Chine pour l'empêcher de progresser dans le domaine des semi-conducteurs et de la gravure fine des puces, le groupe Huawei démontre depuis plusieurs mois que l'industrie chinoise a de la ressource.

Après avoir dévoilé les processeurs Kirin 9000S (Mate 60) et Kirin 9010 (Pura 70), tous deux gravés en 7 nm malgré l'embargo américain, la prochaine étape pourrait être encore plus ambitieuse.

Sa filiale de conception de puces HiSilicon plancherait en effet sur un processeur Kirin pour PC ARM qui, selon les premières indications officieuses, pourrait approcher des performances du processeur Apple M3, au moins sur le multi-core.

Huawei en quête d'alternatives aux puces occidentales

Cette capacité viendrait d'une architecture de coeur Taishan V130 (contre V120 pour le Kirin 9000S) qui ne serait donc pas si éloignée de l'une des meilleures solutions ARM du moment et que cherche également à concurrencer Qualcomm avec son propre processeur Snapdragon X Elite pour enfin prendre pied sur le marché des PC ARM après des années de tatonnements.

Le futur processeur Kirin pour PC aurait un CPU octocore (4 coeurs puissants + 4 coeurs économiques) et un GPU Mailang 920 de 10 coeurs (contre Mailang 910 quadcore pour le Kirin 9000S), associé à 32 Go de mémoire LPDDR5X ou DDR5 et jusqu'à 2 To de stockage.

Avec cette combinaison, la puce de Huawei aurait des performances multicore proches de l'Apple M3 et des capacités graphiques se rapprochant de l'Apple M2, selon le leaker Fixed Focus Digital, ce qui reste à démontrer.

Apple, le modèle qui ne dit pas son nom

Comme Apple, Huawei pourrait décliner ce processeur en versions Pro et Max en jouant sur le nombre de coeurs CPU et GPU. Il serait gravé en 7 nm, toujours grâce au fondeur SMIC, à moins que le groupe chinois n'attende le passage à une gravure en 5 nm qui ne serait plus très loin, toujours sans utiliser d'équipements de lithographie EUV et en poussant des machines de génération plus anciennes au-delà de leurs limites, en faisant fi des logiques économiques.

Le but est ici de fournir des alternatives aux processeurs occidentaux et de développer un savoir-faire local qui permettra de plus subir les restrictions commerciales des Etats-Unis.

En attendant d'avoir ses propres solutions, les derniers MateBook X Pro haut de gamme de la marque font appel à des processeurs Intel Core Ultra 9 de dernière génération.