Le lancement des smartphones Huawei Mate 60 avait fait grand bruit en septembre 2023. Pas seulement pour les qualités des smartphones mais aussi pour la présence du SoC Kirin 9000S dont la gravure en 7 nm a rapidement intrigué.

Les Etats-Unis font barrage depuis 2019 pour empêcher la Chine d'accéder à la gravure fine et pensaient avoir bloqué l'industrie chinoise au noeud de gravure 14 nm.

Kirin 9010, encore une énigme

La surprise du Kirin 9000S a donc été plutôt désagréable pour les USA et a déclenché de nouvelles restrictions en retour. De son côté, la Chine a su pousser les équipements d'ancienne génération pour les amener au-delà de leurs limites, malgré le coût et le gâchis de ressources, afin de parvenir à une gravure plus fine.

Tandis que les USA pressent leurs alliés pour bloquer la maintenance et les outils de mise à niveau des équipements de lithographie, Huawei a lancé la gamme de smartphone Pura 70 axée sur la qualité photographique et dotée d'un nouveau processeur Kirin 9010...également gravé en 7 nm chez le fondeur chinois SMIC.

Analysé par TechInsights, le processeur semble être très proche du Kirin 9000S avec la même gravure dite N+2 du fondeur et une configuration octocore décomposé en 1 coeur puissant à 2,3 GHz (contre 2,60 GHz pour le Kirin 9000S), 3 coeurs intermédiaires à 2,1 GHz et 4 coeurs économiques à 1,55 GHz.

Huawei étoffe son savoir-faire

Le Huawei Pura 70 pourra profiter d'une configuration allant jusqu'à 16 Go de RAM (contre 12 Go pour les Mate 60) mais il reste difficile de savoir ce qui évolue précisément. Il reste possible que ce Kirin 9010 profite de meilleurs rendements de production et/ou bénéficie d'un développement optimisé.

Jusqu'à présent, Huawei avait tendance à introduire une nouvelle génération de processeurs avec les Mate avant de les réutiliser sur les Huawei P quelques mois plus tard.

De fait, le Kirin 9010 est vraisemblablement très proche du Kirin 9000S d'il y a quelques mois. Rien n'est dit sur la capacité de production associée et si Huawei pourra répondre à la demande déjà forte pour son nouveau photophone haut de gamme.

Selon une autre analyse de Formalhaut Techno Solutions, 90% des composants des smartphones Pura 70 sont d'origine chinoise, confirmant l'effort d'approvisionnement local, hormis pour le Pura 70 Ultra qui conserve certaines puces étrangères, sans doute sans équivalents purement chinois.

La série sera commercialisée en France mais, de nouveau, elle n'aura pas droit à la 5G présente sur le modèle chinois et devra donc tout miser sur sa généreuse partie photo pour un tarif de 1000 à 1500 € selon la version.