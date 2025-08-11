Jusqu'au 28 septembre, Huawei prépare la rentrée avec jusqu’à 50 % de remise sur une sélection de produits phares et des réductions immédiates appliquées directement sur le site.

Voici tout d'abord une présentation de la HUAWEI MatePad 11.5"S Édition PaperMatte, disponible à prix réduit pour la rentrée.

Elle se distingue par son écran PaperMatte offrant une clarté exceptionnelle tout en préservant le confort visuel. Grâce à sa technologie de gravure antireflet à l’échelle nanométrique, elle élimine jusqu’à 99 % des interférences lumineuses, réduisant la réflectivité de 60 %. La précision de l’affichage, pixel par pixel, assure une expérience visuelle proche de celle du papier.

Avec un taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz et une résolution 2,8K, l’écran HUAWEI FullView au format 3:2 offre des images fluides, précises et immersives, avec une large gamme de couleurs P3. L’affichage adaptatif entre 30 Hz et 144 Hz garantit une excellente fluidité tout en optimisant l’autonomie.

La tablette intègre l’application GoPaint, développée par HUAWEI, offrant plus de 100 pinceaux professionnels, des effets proches du papier et la prise en charge de multiples couches grâce au moteur FangTian Painting Engine. L’écriture avec le HUAWEI M-Pencil (3ème génération) procure une sensation authentique, reproduisant la vibration et le bruit d’un stylo sur du papier.

Pour la prise de notes, HUAWEI Notes propose la fonction Note Replay, qui synchronise l’audio et l’écriture manuscrite, facilitant la révision. Les gestes comme le double tapotement à deux doigts pour annuler ou à trois doigts pour rétablir, accélèrent la prise de notes.

La connectivité est renforcée par la technologie NearLink, présente à la fois dans le stylet M-Pencil (en option) et le clavier HUAWEI Smart Magnetic. Ces accessoires assurent une latence ultra-faible, une stabilité de connexion optimale et une réactivité exceptionnelle, rendant la saisie et la navigation fluides et naturelles.

Pour le multitâche, la MatePad 11.5" S propose SuperHub pour transférer facilement fichiers et contenus entre appareils, ainsi que Multi-Window pour gérer simultanément plusieurs applications et fenêtres flottantes. L’antenne Cavity Slot Magnetic associée au Wi-Fi 6 amélioré garantit une connexion rapide et stable.

Enfin, la tablette embarque une batterie longue durée de 8 800 mAh ainsi que des haut-parleurs multi-driver puissants et équilibrés. Grâce à HUAWEI Histen 9.0, le son s’adapte automatiquement à l’environnement.

Retrouvez la HUAWEI MatePad 11.5"S Édition PaperMatte (256 Go) sans clavier à 249,99 € (-150 €) ou avec clavier à 349,99 € (-150 €).



Et voici quelques autres articles en promotion pour la rentrée Huawei :

Tablettes Huawei

HUAWEI MatePad Pro 12.2 - 12 + 512 Go - Or à 699,99 € soit -300 € + HUAWEI M-Pencil 3 offert (avec clavier, 12,2" OLED PaperMatte 144Hz, jusqu'à 2000 nits, SuperCharge HUAWEI 100W, 10100 mAh, Kirin T91 octa-core, BT 5.2, 4 micros + 4 haut-parleurs...)

PC portables Huawei

HUAWEI MateBook D 14 2024 à 449,99 € soit -400 € (14" IPS 1920 x 1200 px, Core i5-13420H UMA, graphiques Intel UHD, RAM 16 Go LPDDR4X, SSD 512 Go, Win 11 Home, Bluetooth 5.1, WiFi 6E)





(14" IPS 1920 x 1200 px, Core i5-13420H UMA, graphiques Intel UHD, RAM 16 Go LPDDR4X, SSD 512 Go, Win 11 Home, Bluetooth 5.1, WiFi 6E) HUAWEI MateBook D 16 2024 à 499,99 € soit -400 € (16" IPS 1920 x 1200 px, Core i5-13420H UMA, graphiques Intel UHD, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Win 11 Home, WiFi 6)

Montres connectées Huawei

Écouteurs sans fil Huawei

HUAWEI FreeClip à 159,99 € soit -40 € (avec clips d'oreille, écoute ouverte subversive, annulation du bruit IA lors des appels, charge sans fil, autonomie jusqu'à 36h, IP54...)

Rendez-vous sur la page de la rentrée Huawei pour découvrir toutes les offres.

