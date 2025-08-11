HUAWEI WATCH GT 4

Elle est dotée d’un écran AMOLED de 1,43 pouce, offrant des couleurs éclatantes et une lisibilité irréprochable, même en plein soleil.

Pensée pour vous accompagner chaque jour, elle affiche jusqu’à 14 jours d’autonomie en usage classique, et environ 8 jours en utilisation typique.

Pour la géolocalisation, elle s’appuie sur un système GNSS bi-bande compatible avec cinq constellations, associé à une antenne satellite intelligente pour une précision accrue de 30 %. Un algorithme de fusion des données affine encore les relevés au fil de vos entraînements, garantissant un suivi toujours plus fiable.

Avec l’application Stay Fit et la technologie HUAWEI TruSeen 5.5+, la gestion des calories devient simple et précise : suivi en temps réel des apports, des dépenses actives et au repos, et du déficit calorique, pour un équilibre énergétique optimal.

Côté santé, elle assure un suivi continu de la fréquence cardiaque, une analyse avancée du sommeil, la détection de la respiration nocturne et un suivi intelligent du cycle menstruel.

La montre permet également de gérer les appels Bluetooth, de recevoir des rappels de calendrier ou encore d’envoyer des réponses rapides aux SMS.

Retrouvez la HUAWEI WATCH GT 4 (46 mm) en marron, noir, vert ou blanc à 129,99 € au lieu de 249,99 €, soit une remise de 120 € sur le site officiel avec un 2ème bracelet fluoroélastomère offert.

Drone DJI Mini 4K

Pesant moins de 249 g et certifié en classe C0, il est parfait pour les débutants. Il intègre des fonctions pratiques telles que le décollage et l’atterrissage en un clic, le retour automatique au point de départ (RTH), le vol stationnaire stable et un pilotage intuitif. L’application fournit en plus des tutoriels intégrés pour apprendre à le maîtriser rapidement.

Équipé d’une caméra 4K Ultra HD et d’une nacelle stabilisée sur 3 axes, il capture des images fluides et cinématographiques dans toutes les conditions de lumière.

Grâce à sa résistance au vent jusqu’à 38 km/h (niveau 5), ses moteurs sans balais performants et sa capacité de vol à 4 000 mètres d’altitude, il reste stable et fiable même dans des environnements exigeants. Sa portée de transmission atteint jusqu’à 10 km.

Les modes de vol intelligents (Spirale, Dronie, Fusée, Cercle et Boomerang) vous permettent de créer facilement des vidéos spectaculaires dignes des professionnels.

Le DJI Mini 4K est livré avec une radiocommande RC-N1C et une batterie offrant jusqu’à 31 minutes d’autonomie, avec la possibilité d’ajouter deux batteries supplémentaires (vendues séparément).

Vous pouvez obtenir le drone DJI Mini 4K à 249 € au lieu de 299 € (prix officiel), soit une remise de 17 % sur la Fnac.

Chaise ergonomique FlexiSpot BS6 (modèle avec appui-tête)

Son dossier peut être ajusté sur 8 niveaux, permettant un soutien précis là où vous en avez besoin. Cette conception aide à réduire la pression sur la colonne lombaire et les disques intervertébraux, favorisant une posture saine au quotidien.

L’appui-tête s’ajuste en hauteur et peut s’incliner vers l’avant ou l’arrière pour épouser parfaitement la courbe de votre nuque, offrant un confort optimal quelle que soit votre position.

Profitez de trois positions verrouillables de 96° à 120°, idéales pour alterner entre travail et détente.

Pour limiter l’impact d’une assise prolongée sur la circulation sanguine, la profondeur du siège peut être ajustée. Cela réduit la pression musculaire dans les cuisses et les fessiers tout en optimisant le confort.

Les accoudoirs 3D réglables en hauteur, en angle et en profondeur s’adaptent aux différentes activités en offrant un soutien optimal aux bras et aux coudes.

Le siège intègre une mousse épaisse et souple, assurant un maintien ferme tout en favorisant le confort, pour un meilleur soutien du bassin.

Sa base robuste à cinq branches garantit une excellente stabilité. Les roulettes silencieuses pivotant à 360° glissent facilement sur différents types de sols sans les abîmer.

La FlexiSpot BS6 avec appui-tête est en promotion aujourd'hui seulement à 199,99 € avec le code AOUTBS6 sur le site officiel (gris ou noir au choix).

