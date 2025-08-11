On commence avec un zoom sur la DJI Power 500.

Elle délivre jusqu’à 1000 W de puissance maximale et dispose de deux ports USB-C (100 W chacun) pour une alimentation flexible et un rechargement rapide de vos appareils. Compatible avec l’énergie solaire, elle peut se recharger complètement en seulement 1,8 heure à pleine vitesse.

Sa batterie LFP garantit jusqu’à 4 000 cycles de charge et une durée de vie d’environ 10 ans. Le système de gestion de batterie DJI (BMS) assure une protection efficace contre les surtensions, les surintensités et les décharges profondes.

Particulièrement silencieuse, elle ne génère que 25 dB en fonctionnement, avec une performance sonore validée par cinq tests SGS.

En utilisant des câbles de charge spécifiques (vendus séparément), elle permet également la recharge rapide des batteries de drones DJI.

Vous pouvez obtenir la station DJI Power 500 à 459 € au lieu de 529 €, soit une remise de 13 % sur Amazon.



Ces autres stations d'énergie sont également à prix réduit en ce moment :

