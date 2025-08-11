On commence avec un zoom sur la DJI Power 500.
Elle délivre jusqu’à 1000 W de puissance maximale et dispose de deux ports USB-C (100 W chacun) pour une alimentation flexible et un rechargement rapide de vos appareils. Compatible avec l’énergie solaire, elle peut se recharger complètement en seulement 1,8 heure à pleine vitesse.
Sa batterie LFP garantit jusqu’à 4 000 cycles de charge et une durée de vie d’environ 10 ans. Le système de gestion de batterie DJI (BMS) assure une protection efficace contre les surtensions, les surintensités et les décharges profondes.
Particulièrement silencieuse, elle ne génère que 25 dB en fonctionnement, avec une performance sonore validée par cinq tests SGS.
En utilisant des câbles de charge spécifiques (vendus séparément), elle permet également la recharge rapide des batteries de drones DJI.
Vous pouvez obtenir la station DJI Power 500 à 459 € au lieu de 529 €, soit une remise de 13 % sur Amazon.
Ces autres stations d'énergie sont également à prix réduit en ce moment :
- Jackery Explorer 300 Plus avec mini panneau solaire à 369 € soit -18% (300W, LiFePO4 288Wh, protection BMS, poignée pliable, 5 ports de sortie, contrôle avec l'application...)
- Zendure SolarFlow Ace 1500 à 399 € soit -17% (entrée AC 900W, entrée solaire 400W, jusqu'à 1500W sortie AC, UPS 20 ms...)
- BLUETTI AC180 à 599 € soit -25% (1800W-2700W, 1152 Wh, 9 ports, 4 modes de recharge, contrôle avec l'application, recharge de 0 à 80% en 45 min avec entrée CA 1440W...)
Découvrez notre test de la BLUETTI AC180
- EcoFlow DELTA 2 Max - reconditionnée excellent état à 999 € soit -23% (2400W-3100W, LiFePO4 2048 Wh, entrée solaire max 1000W, 13 ports...)
- AFERIY 2400W avec panneau solaire 400W à 1 198,99 € soit -33% (LiFePO4 2048Wh, sorties AC 220V-240V, contrôleur MPPT, écran LCD, 13 ports de sortie...)
