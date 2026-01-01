Huawei ne semble pas vouloir se reposer sur ses lauriers. Après une série Pura 80 saluée pour ses innovations, notamment sur le modèle Ultra, les regards se tournent déjà vers la gamme Pura 90.

Les premières fuites, relayées par des informateurs réputés comme Digital Chat Station, dessinent le portrait d'un appareil qui pourrait marquer une avancée significative sur deux fronts majeurs : l'imagerie et la sécurité biométrique.

Un système photographique entièrement repensé ?

Au cœur des spéculations se trouve le capteur photo principal. Huawei testerait actuellement un nouveau capteur de 1 pouce, une taille qui promet une bien meilleure captation de la lumière.

Cette évolution se traduirait par des clichés nocturnes plus nets, moins bruités, et une qualité d'image globalement supérieure, quelles que soient les conditions de prise de vue. L'origine de ce capteur, potentiellement de chez SmartSens ou OmniVision, reste encore incertaine.

Huawei Pura 80

Mais l'ambition de Huawei ne s'arrêterait pas là. La partie zoom serait également au centre des attentions avec une configuration à double téléobjectif périscopique.

Les rumeurs évoquent un capteur de 200 Mpx aux côtés d'un autre de 50 Mpx, tous deux de grand format (1/1.28 pouce). Ces caractéristiques, probablement réservées aux modèles Pro et Ultra, pourraient être associées à une technologie de zoom optique continu et des filtres RYYB (une spécialité de Huawei pour renforcer les qualités en mode nuit) pour une expérience photographique sans compromis.

La sécurité biométrique passe à la 3D

Historiquement, la reconnaissance faciale 3D était l'apanage de la série Mate chez Huawei. Le Pura 90 pourrait briser ce monopole. L'intégration de cette technologie offrirait un niveau de sécurité bien supérieur aux systèmes 2D classiques, marquant une montée en gamme claire pour la série Pura et un nouvel argument de poids sur le marché.

La surprise viendrait cependant d'une autre innovation : l'arrivée d'un capteur d'empreintes digitales 3D. Contrairement au capteur latéral du Pura 80, cette technologie à ultrasons est intégrée sous l'écran.

Elle cartographie le doigt en trois dimensions, la rendant plus précise, plus rapide et bien plus difficile à tromper. De plus, elle fonctionne de manière fiable même avec les doigts mouillés ou sales, un avantage considérable au quotidien.

Vers un flagship sans aucun compromis ?

L'association de ces deux technologies biométriques 3D ferait du Pura 90 un appareil à la sécurité renforcée. Si ces informations se confirment, Huawei proposerait un smartphone qui non seulement excelle en photographie mais qui se positionne aussi comme une forteresse en matière de protection des données. C'est une réponse directe à une concurrence féroce où chaque détail compte pour séduire les consommateurs.

Bien des questions restent en suspens. Ces améliorations seront-elles exclusives aux versions Pro+ et Ultra, ou le modèle standard en bénéficiera-t-il également ?

Les rumeurs plus audacieuses sur un objectif rétractable se concrétiseront-elles ? Une chose est sûre, la bataille technologique pour le trône du meilleur photophone de 2026 est déjà lancée, et Huawei semble bien décidé à y jouer un rôle de premier plan.