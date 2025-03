Le marché des smartphones pliants avait connu un bon démarrage mais il tend à se tasser désormais. En cause, des prix toujours élevés qui freinent l'adoption et des styles qui évoluent peu depuis les premières générations et qui suscitent moins d'intérêt.

Le groupe chinois Huawei a bien tenté de se démarquer avec le Huawei Mate XT se pliant en trois mais cela reste un produit d'exception et onéreux tout en proposant comme d'autres des smartphones se repliant comme un livre (Mate X) ou au format clapet (Huawei Pocket).

La firme continue de jouer sa différence en proposant le Huawei Pura X, un smartphone au style étonnant puisqu'il semble rassembler les formats livre et clapet en un seul appareil.

Un ratio surprenant mais pratique

Son secret réside dans son affichage souple interne OLED de 6,3 pouces en résolution 2120 x 1320 pixels proposé dans un ratio 16:10. Plutôt que le format très allongé habituel des modèles pliants type clapet, il profite d'une plus grande largeur offrant plus d'espace pour surfer sur Internet, afficher plusieurs applications simultanément ou visionner des contenus sans se sentir à l'étroit.

Un écran externe 3,5 pouces est présent sur une demi-face externe pour afficher notfications et informations utiles mais il s'utilise en positionnant la charnière sur le côté et non au-dessus comme tous les modèles à clapet.

Déplié, cela donne un format large comme une petite tablette tactile dont l'encombrement est fortement réduit une fois refermé. Il reste à voir si la prise en main n'en souffre pas trop mais cela offre un bon compromis entre les formats pliants habituels.

Huawei Pura X product video. pic.twitter.com/MWnSz3rbWc — Teme (特米)?|???? (@RODENT950) March 20, 2025

Le Huawei Pura X est aussi un smartphone puissant avec un processeur maison (non identifié) associé à 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage. Il intègre une batterie de 4720 mAh avec charge rapide filaire de 66W et sans fil de 40W.

La partie photo est également riche avec un triple capteur photo composé d'un grand angle RYYB (une spécialité de Huawei pour obtenir une meilleure sensibilité en faible luminosité) de 50 mégapixels avec OIS, un ultra grand angle de 40 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels offrant un zoom optique x3,5 et du zoom hybride jusqu'à x30.

Sans Android ni GMS

Le smartphone supporte également les connectivités sans fil WiFi 7 et Bluetooth 5.2, le sans contact NFC et le suivi des systèmes de positionnement par satellite. Huawei oblige, il n'est pas livré avec Android ni les services mobiles de Google mais utilise le système Hongmeng OS 5 (version purement chinoise de HarmonyOS 5) et l'écosystème alternatif développé par le fabricant depuis 2019.

Du côté des prix, le Huawei Pura X démarre en Chine à 7499 yuans (environ 950 € HT) avec une version spéciale grimpant jusqu'à 8999 yuans (1150 € HT environ), ce qui le place dans les catégories haut de gamme / premium.

Ce format pliant inédit fera-t-il des émules ? Pour le moment, les fabricants restent positionnés sur les formats connus depuis les débuts des smartphones à écran pliable.