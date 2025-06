Huawei continue son impressionnant retour sur le devant de la scène. Le constructeur a officiellement dévoilé en Chine sa nouvelle gamme de smartphones : la série Pura 80. Pour marquer les esprits, le modèle Ultra embarque une technologie photo qui pourrait bien bousculer la concurrence.

Le Pura 80 Ultra et son zoom mécanique révolutionnaire

C'est l'innovation qui attire tous les regards. Le Pura 80 Ultra intègre un système de zoom périscopique totalement inédit. L'idée ? Utiliser un seul capteur photo pour deux longueurs focales différentes. Un mécanisme interne déplace un prisme pour diriger la lumière soit de l'objectif x3,7, soit de l'objectif x9,4. C'est une prouesse d'ingénierie qui promet une clarté d'image optimale à plusieurs niveaux de grossissement. Huawei prouve ici sa capacité à innover avec ses propres technologies, comme un pied de nez à l'abandon du partenariat avec le spécialiste des optiques Leica.

Coté capteurs, on profite d'une caméra principale de 50 Mpx à ouverture variable de f/1,6 à f/4,0. Un ultra grand angle de 40 Mpx f/2,2, un téléobjectif x3,7 50 Mpx f/2,4 et un téléobjectif x9,4 12,5 Mpx f/3,6 viennent compléter un module qui s'annonce énorme à l'arrière de l'appareil.

Une gamme complète pour reconquérir le marché

La famille Pura 80 ne se résume pas à son modèle Ultra. Elle se compose de quatre modèles distincts pour s'adapter à différents budgets, même si les prix restent élevés. Le design est soigné, avec des écrans aux bords incurvés, et un accent mis sur l'intelligence artificielle via le système d'exploitation maison, HarmonyOS. Huawei montre qu'il est bien décidé à reprendre sa place sur le marché du haut de gamme. On pourra compter sur les Pura 80, Pura 80 Pro et Pura 80 Pro Plus en marge du modèle Ultra.

L'Ultra affiche 233,5 grammes sur la balance avec des dimensions de 163x76x8 mm, son écran OLED de 6,8 pouces Full HD+ LTPO jusqu'à 120 Hz est protégé par un verre Kunlun de deuxième génération.

On y trouvera également 16 Go de RAM pour 512 à 1 To de stockage. Côté puce, Huawei reste encore discret, mais il pourrait s'agir du Kirin 9020. Enfin le smartphone embarque une batterie de 5700 mAh de capacité compatible charge rapide 100W en filaire et 80W sans fil.

Le défi européen et l'absence de Google

Malgré cette démonstration de force en matière de photo, le principal obstacle reste le même pour une sortie en Europe. L'embargo américain prive toujours les appareils Huawei des services Google et du Play Store. C'est le frein majeur qui pourrait compliquer son succès en France, même si une commercialisation plus tard dans l'année reste probable. La technologie est là, mais l'écosystème logiciel fait encore défaut, du moins pour l'occident...

La Chine s'est visiblement très bien adaptée à HarmonyOS 5.1, qui embarque de nouvelles fonctionnalités avancées liées à l'intelligence artificielle.

Malgré tout, l'appareil pourrait arriver un peu plus tard en France, reste à savoir ce qu'il en sera de son tarif, annoncé aux alentours de 1200€ en Chine, hors taxes.