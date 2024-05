Le groupe chinois Huawei est dans la ligne de mire du gouvernement américain depuis plusieurs années et les interdictions et restrictions se sont mutipliées depuis 2019 pour lui bloquer l'accès aux technologies d'origine US.

Soupçonné de connivences avec l'armée chinoise et de capacités d'espionnage via ses équipements télécom et ses produits électroniques, Huawei est cerné par un barrage de contraintes l'empêchant d'utiliser les dernières architectures de processeurs ou les techniques de gravure les plus fines.

Le géant chinois, durement touché, s'est cependant adapté en réexploitant les ressources restantes et en tentant de vaincre les limitations des équipements pour graver plus fin, jusqu'au 7 nm des puces Kirin de ses dernières familles de smartphones, Mate comme Pura.

Des Intel Core Ultra 9 dans des produits Huawei, c'est agaçant...

Toutefois, en lançant un PC portable Matebook X Pro doté d'un processeur Intel Core Ultra 9 de dernière génération, la firme a de nouveau attiré l'attention de ceux qui la soupçonne de tous les maux.

La réaction du gouvernement américain ne s'est pas faite attendre : les licences d'exportation de puces Intel et Qualcomm vers Huawei sont révoquées avec effet immédiat, selon Reuters.

Pas question donc de voir Huawei profiter des dernières gammes de processeurs et passer entre les mailles de l'embargo qui lui est imposé... mais qui le conduit aussi à chercher de plus en plus des alternatives locales, jusqu'à pouvoir se passer des puces occidentales, comme le montre le démontage de ses smartphones récents, composés à 90% de puces chinoises.

Décision à double tranchant

La manoeuvre, si elle peut placer momentanément Huawie en difficulté, le temps de trouver d'autres solutions, est aussi un coup dur pour les entreprises américaines concernées.

Intel alerte déjà sur l'impact de cette décision sur ses revenus dont l'annonce a fait chuter son cours en Bourse de 2,6%. La sauvegarde de la sécurité nationale, régulièrement invoquée pour faire passer ce type de mesure, peut finir par porter préjudice aux entreprises américaines.

Ces dernières voient l'accès au plus grand marché mondial se refermer et les alternatives purement chinoises se développer. Elles ne sont pas encore au niveau des dernières innovations mais la progression est rapide et il ne faudra peut-être que quelques années pour faire émerger une industrie chinoise n'ayant plus besoin des puces américaines ou européennes.

Outre les puces Kirin récentes gravées en 7 nm chez le fondeur SMIC, Huawei a surpris en proposant dans ses smartphones premium un modem 5G maison conçu par HiSilicon mais dont certains observateurs suggèrent qu'il a conçu et produit en violation des restrictions en place et grâce aux technologies 5G sous licence de Qualcomm.