Face aux restrictions imposées par les Etats-Unis à la Chine sur certains composants mémoire indispensables à l'IA, le géant technologique chinois Huawei s’apprête à lever le voile sur un premier SSD dédié à l’intelligence artificielle, prévu pour le 27 août.

Contrairement à ses concurrents, Huawei opte pour une voie différente en écartant la coûteuse mémoire HBM (High Bandwidth Memory), jusqu’ici considérée comme incontournable dans ce domaine.

Ce choix pourra-t-il faire sortir la Chine du piège des approvisionnements contraints en mémoire rapide servant à animer les grands modèles d'IA, et par là gagner son indépendance ?

Huawei se positionne face aux géants de la mémoire

Avec ce lancement, Huawei signe son entrée dans la course mondiale à la mémoire IA, jusque-là dominée par des acteurs comme Samsung, SK Hynix ou Micron, spécialistes de la mémoire à haute vitesse.

En annonçant un produit qui contourne la HBM, Huawei propose une alternative qui intrigue autant qu’elle interroge. La société compte ainsi défendre une vision où l’optimisation logicielle et matérielle supplante la course à la seule bande passante mémoire, tout en s'appuyant sur son savoir-faire en matière de mémoire NAND avec une solide couche d'optimisation logicielle.

Selon plusieurs analystes, il ne s’agit pas uniquement d’un choix économique. Miser sur une technologie différente permet à Huawei de se libérer de potentiels blocages sur les chaînes d’approvisionnement. “Contourner le besoin en HBM ouvre la voie à une production plus flexible et moins dépendante de fournisseurs précis”, soulignent certains observateurs cités par la presse spécialisée.

Cette stratégie pourrait séduire différents marchés sensibles à la souveraineté technologique. Dans un contexte où la demande en composants IA explose, proposer une solution autonome représente un atout stratégique.

Un SSD pensé pour l’intelligence artificielle

Le produit présenté par Huawei ne se limite pas à un simple disque de stockage. Il s’agit d’un SSD IA, conçu dès le départ pour accompagner les besoins massifs en calcul et en traitement de données dans les déploiements d’intelligence artificielle.

Là où un SSD classique s’occupe uniquement de la lecture et de l’écriture rapides, cette nouvelle génération vise à exécuter des charges liées à l’entraînement ou à l’inférence avec un usage destiné aux datacenters IA.

En s’affranchissant de la mémoire HBM, Huawei mise sur une architecture originale qui combine stockage et traitement de données au plus près des unités de calcul. Il cherche à rapprocher la donnée des algorithmes d’IA afin de réduire temps d’accès et consommation énergétique.

Cette conception sort du cadre habituel dans un secteur où la tendance dominante était de renforcer la puissance des GPU et d’ajouter encore plus de mémoire HBM pour soutenir l’IA. Huawei casse donc ce modèle en prônant une alternative plus intégrée et potentiellement moins coûteuse.

Quelle place pour Huawei dans la bataille de l’IA ?

Cette annonce s’inscrit dans une stratégie plus large où Huawei cherche à s’imposer comme un acteur clé en matière de solutions IA avec différents composants dédiés et un écosystème qui rêve de rivaliser avec celui de Nvidia.

Dans un contexte marqué par les tensions commerciales et les restrictions d’approvisionnement, cette autonomie technologique pourrait résonner comme un signal fort adressé aux marchés émergents ainsi qu’aux partenaires locaux.

Nvidia domine largement avec ses GPU épaulés par la HBM. L’arrivée de Huawei dans la mémoire IA pourrait ouvrir une voie alternative aux mémoire HBM dont le gouvernement américain surveille et limite les exportations vers la Chine.

Une annonce stratégique pour l’écosystème mondial

Bénéficiant d’une visibilité accrue, Huawei utilise ce lancement comme plateforme pour s’imposer dans les discussions mondiales autour de l’avenir des infrastructures IA. La présentation fin août sera suivie de près par l’ensemble de l’industrie, désireuse de mesurer concrètement les performances de ce système sans HBM.

Les enjeux dépassent largement la fiche technique du produit. Si l’approche de Huawei s’avère convaincante, elle pourrait influencer profondément la manière dont seront conçus les futurs équipements de calcul destinés à l’IA à l'heure où le gouvernement chinois multiplie les appels pour l'utilisation de solutions locales.

Pour certains marchés, notamment ceux où l’approvisionnement en HBM reste complexe et coûteux, l’alternative proposée par Huawei pourrait se présenter comme une option séduisante...si les performances suivent.

Vers une redéfinition du rôle du stockage dans l’IA

En rapprochant les données de leur exploitation logique, Huawei propose une transformation qui pourrait réduire les besoins énergétiques et accélérer certaines applications, de l’entraînement aux déploiements temps réel.

On notera que d'autres spécialistes des composants mémoire ont déjà des solutions intégrant une partie IA dans les composants mémoire et capable de réaliser un premier traitement des données avant même leur transit dans les puces dédiées.

Le pari de Huawei est audacieux : transformer un composant souvent perçu comme secondaire en clé de voûte des infrastructures d’IA, à moindre coût et sans la surveillance des Etats-Unis. A voir maintenant si le produit tiendra ses promesses.