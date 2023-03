Le groupe SpaceX prépare une constellation de plusieurs milliers de satellites Starlink pour créer un réseau de communication depuis l'espace qui pourra à terme toucher quasiment n'importe quel point du globe.

La première génération Starlink V1 a permis de valider les techniques et de démontrer l'intérêt d'un réseau de satellites miniatures en orbite basse, assurant d'importantes vitesses de transfert et un temps de latence beaucoup plus court qu'avec des satellites géostationnaires.

Mais la rentabilité du service n'arrivera qu'avec les satellites Starlink V2 dotés d'un certain nombre d'optimisations dont celles de pouvoir assurer des communications inter-satellites pour étendre la bande passante au-dessus d'une zone géographique.

Des satellites V2 Mini pouvant être lancés avec Falcon 9

Ces satellites seront beaucoup plus gros que les V1 et le projet est de les lancer par grappes à l'aide de fusées Starship. En attendant le premier vol orbital de cette dernière, peut-être dès ce mois de mars, SpaceX a lancé une première série de satellites Starlink V2 Mini depuis un lanceur réutilisable Falcon 9.

First Starlink v2 satellites reach orbit pic.twitter.com/0l08568mJ9 — Elon Musk (@elonmusk) February 28, 2023

De fait, au lieu de lancer une cinquantaine de satellites V1 en une fois, le groupe 6-1 de satellites Starlink V2 Mini ne comprenait que 21 unités. Ces satellites intermédiaires sont plus petits que les futurs V2 mais déjà plus imposants que les modèles V1 et V1.5 déjà en orbite. Ils pèseraient autour de 800 Kg, contre 300 Kg pour les satellites V1.

Ils ont été placés sur des orbites entre 365 et 372 kilomètres d'altitude. Ils sont dotés de nouvelles antennes et de nouveaux moteurs de poussée à l'argon, au lieu du krypton utilisé précédemment.

SpaceX a également travaillé sur le problème de leur luminosité dans le ciel avec l'utilisation de miroirs diélectriques et d'une peinture noire qui devraient les rendre aussi discrets, sinon plus, que les satellites V1 beaucoup plus petits.

Pour les satellites Starlink V2, il faudra Starship

En décembre, SpaceX avait déjà lancé une grappe de satellites possédant les propriétés des V2 mais dans le corps de satellites V1 après avoir obtenu le feu vert de la FCC.

Credit : SpaceX

Les satellites Starlink V2 complets seront donc encore plus massifs et pèseront 2 tonnes, d'où la nécessité d'utiliser une fusée Starship à la capacité d'emport beaucoup plus importante que celle de Falcon 9.

Les premiers exemplaires sont déjà prêts et attendent que la fusée Starship soit pleinement opérationnelle. L'essai d'allumage statique des 33 moteurs Raptor a été concluant et la prochaine étape est de pouvoir réaliser un premier vol orbital complet.